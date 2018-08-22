Присяжные признали Пола Манафорта виновным по 8 пунктам обвинения из 18-ти
Как передает агентство «Блумберг», речь идет о нарушении налогового и банковского законодательства, а также о сокрытии зарубежных счетов. По остальным десяти пунктам присяжные суда города Александрия штат Вирджиния не вынесли единогласного решения. Бывшего главу избирательного штаба Дональда Трампа также судят в столичном округе Колумбия. Там его обвиняют в сговоре против США, отмывании 30 миллионов долларов, даче ложных показаний и в работе незарегистрированным иностранным агентом
Комментарии3
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com30 22 августа 2018 | 01:27
Признали виновным!
Для него наверное особенно обидно то, что Москва втянула его в грязное дело, но так ничем и не помогла отмазаться.
Теперь будет сидеть долгие годы если не пожизненно, а все имущество конфискуют.
rips4 22 августа 2018 | 01:32
com30: балбес, ему особенно обидно, что хахлы пытаясь скомпромитировать Россию его сдали, а посадят его за то, что он работал именно с хахлами!))
mucha2018 22 августа 2018 | 02:07
rips4: Балбес, посмотри в зеркало. Заодно русский подтяни...