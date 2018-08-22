Бывший адвокат Дональда Трампа признал себя виновным по нескольким пунктам

Майкл Коэн предстал перед судом в Нью-Йорке. Как передает «Ассошиэйтед Пресс», юрист подтвердил, что уклонялся от налогов, совершал махинации в банковской сфере и нарушал правила финансирования предвыборной кампании Трампа. Часть средств была выплачена за молчание стриптизерше и бывшей порноактрисе Стеффани Клиффорд, которая утверждает, что у нее была интимная связь с президентом США. В обмен на признание вины Коэну могут смягчить наказание.