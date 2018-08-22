Никулинский суд Москвы сегодня вернется к вопросу о конфискации имущества полковника Дмитрия Захарченко

Сторона защиты просит пересмотреть иск Генпрокуратуры, поскольку изъятые деньги, как выяснилось, уже не являются вещественными доказательствами. Это сообщил «Интерфаксу» адвокат Захарченко Александр Горбатенко. В декабре Никулинский суд конфисковал у семьи полковника МВД 27 квартир и машиномест, четыре дорогих иномарки, и крупную сумму денег. Все вместе оценивается почти в 9 миллиардов рублей.