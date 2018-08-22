Правительство России окажет максимальную поддержку предприятиям, которые пострадают от новых санкций США

Это объявил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, к такой ситуации готовились давно, недоступные из-за ограничений электронные компоненты будут заменены отечественными аналогами или импортом из Юго-Восточной Азии.

Сегодня США, как ожидается, введут первый пакет санкций, связанный с отравлением в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ и его дочери. Будут, в частности, запрещены поставки продукции двойного назначения и экспорт электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли. Второй пакет санкций могут ввести в ноябре – это понижение уровня дипломатических отношений, практически полный запрет любого экспорта в Россию, а также поставок в США российских товаров, включая нефть и нефтепродукты.