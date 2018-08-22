Правительство России окажет максимальную поддержку предприятиям, которые пострадают от новых санкций США
Это объявил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, к такой ситуации готовились давно, недоступные из-за ограничений электронные компоненты будут заменены отечественными аналогами или импортом из Юго-Восточной Азии.
Сегодня США, как ожидается, введут первый пакет санкций, связанный с отравлением в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ и его дочери. Будут, в частности, запрещены поставки продукции двойного назначения и экспорт электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли. Второй пакет санкций могут ввести в ноябре – это понижение уровня дипломатических отношений, практически полный запрет любого экспорта в Россию, а также поставок в США российских товаров, включая нефть и нефтепродукты.
Комментарии20
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salut__521 22 августа 2018 | 01:22
Первый предупредительный пакет, пошёл! Второму наказательному, на старт! Третьему крышкогробовому, приготовиться!..
serhio_25__ 22 августа 2018 | 01:26
salut__521: ""Первый предупредительный пакет, пошёл! "" - куда пошел и почему первый? А те что были с 2014г уже не считаются? Экономика России оказалась не разорвана в клочья? Шизоид, ты про крышку с 2014 тут вещаешь, как и твои вашингтонские хозяева.
irinaapril 22 августа 2018 | 01:28
Да уж, граждане России, готовьтесь к тому, что из ваших карманов теперь будут оплачивать и эти потери особ, приближённых к императору.
nikvol 22 августа 2018 | 01:37
irinaapril: А Вам-то что за горе? Государство помогает компаниям, против которой враги направили свои действия, это нормально.
tks 22 августа 2018 | 01:54
nikvol: Враги - это члены путинского Двора и путинской же Псарни?
efilika 22 августа 2018 | 02:26
nikvol: serhio_25__: дятелы, с ваших бабок тоже возьмут мзду, или вам пригожин разницу возместит за наш счет? Вот же ж скоты на нашу голову!
nikvol 22 августа 2018 | 02:30
efilika: Да и плевать, на войне не до хомячьих шкурок. Жаль, что по-взрослому ответить никак не соберутся.
dmast79 22 августа 2018 | 01:38
irinaapril: За счёт амерканолюбов - вот их карманы и подчистим!
serhio_25__ 22 августа 2018 | 01:44
irinaapril: Срочно беги в американское посольство на поклон, чтобы тебя, верного холопа США, отдельно освободили от санкций.
palmcoast___ 22 августа 2018 | 02:07
serhio_25__:
Ага, там сейчас, поговаривают, год визу ждать нужно. За это время можно и передумать ехать в Америку.
agamasat 22 августа 2018 | 02:14
serhio_25__: смешно звучит - холопа США...) Очень даже по русски, при всем том, что американцы - самый свободный народ в мире.) Каждый раз вы расписываетесь в собственном идиотизме.
serhio_25__ 22 августа 2018 | 02:18
agamasat: ""Очень даже по русски, при всем том, что американцы - самый свободный народ в мире.) "" - хорошо, что ты поставил смайлик в конце, а то я бы подумал, что ты всерьез.
agamasat 22 августа 2018 | 02:22
serhio_25__: ваше холопство к идиотизму вызывает лишь презрение.
serhio_25__ 22 августа 2018 | 02:25
agamasat: Шизод, советую тебе посмотреть на ютубе людей, которые пожили в США много лет в "одноэтажной Америке", а не прилетали туда туристом в Нью-Йорк на несколько дней. Более тоталитарной, полицейской и несвободной страны трудно найти. Ты даже унитаз не сможешь поставить какой хочешь в своем собственном доме.
tks 22 августа 2018 | 01:51
Так понимаю, что как член Правительства, Мантуров собственными средствами поддержку окажет? Ведь не может не оказать, просто обязан оказать!
guerrilleros 22 августа 2018 | 01:54
Российские нефтегазовые компании увеличили премии топ-менеджерам./
В первом полугодии они получили суммарно 5,8 млрд рублей прибавки, а общая сумма вознаграждения увеличилась до 10,6 млрд рублей .
В Лукойле премировали себя по 316 млн в рыло ,в Роснефи по 150 , в Газпроме по 78 .
Плебсу ,чтобы не стенал ,что ему ничего не увеличивают , увеличат пенсионный возраст. .
smart2002 22 августа 2018 | 01:59
За счет населения
agamasat 22 августа 2018 | 02:00
Может, тогда надо бы увеличить пенсионный возраст до 70, а НДС - до 25%?
ka_mate 22 августа 2018 | 02:29
Выиграет тот у кого больше денег
ka_mate 22 августа 2018 | 02:42
Надвоицкий алюминиевый завод остановил производство, сообщил глава профсоюзной организации предприятия Михаил Шестоперов.
«Отключили подачу электроэнергии, слили металл. Производство алюминия остановилось», — приводит его слова ТАСС. Об этом сообщает Рамблер.
https://finance.rambler.ru/business/40607545-zavod-rusala-ostanovil-proizvodstvo/