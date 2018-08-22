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00:06, 22 августа 2018

Российские пользователи «ВКонтакте» смогут узнавать данные, собранные о них соцсетью

Сейчас запрашивать такую информацию разрешено только из Евросоюза.

Для того, чтобы выяснить, какие данные о тебе хранятся на серверах соцсети, надо обратиться в службу поддержки. Об этом рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ресурса. Там отметили, что компания хочет идти «в сторону большей прозрачности информации, чтобы пользователи понимали, какие данные они оставляют в сети». Жители Евросоюза получили такую возможность с конца мая, когда на территории ЕС начал действовать «Общий регламент по защите данных». Если в запросе отказано, можно обратиться в суд. Речь идет о всей информации из профиля, в том числе технической, а также подписки на сообщества, список друзей, загруженных аудио и видео. Недавно стало известно, что ресурс хранит и удаленную информацию, в частности, файлы, переписку и комментарии.
Стоит отметить, что наибольшее число уголовных дел за лайки и репосты возбуждено именно из-за публикаций во «ВКонтакте». Сотрудники соцсети передают личные данные пользователей полиции по обычному запросу без санкций суда. При этом сами пользователи не могут получить сведений о себе.

После резонанса вокруг возбуждения нескольких уголовных дел «ВКонтакте» пообещала опубликовать статистику запросов, поступающих от органов власти. Соцсеть также объявила реформу приватности, обещая скрыть список людей, которые делают репосты. Эта функция сохранится только для авторов публикаций.

Комментарии

1

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eniro 22 августа 2018 | 00:13

Поздравьте себя, вы тоже допущены к информации о себе.

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