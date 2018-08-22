Сегодня должны вступить в силу новые санкции США против России

Они вводятся из-за покушения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в английском Солсбери. Меры, в частности, предусматривают, запрет на поставки в Россию продукции двойного назначения. В Минпромторге заявили, что это некритично. Как сказал глава ведомства Денис Мантуров, полный запрет на экспорт в Россию продукции двойного назначения, конечно, может ударить по некоторым предприятиям – им ведомство постарается оказать максимальную поддержку. По словам министра, компоненты электроники недоступные из-за санкций, Россия собирается заменять собственными аналогами или импортировать их из Юго-Восточной Азии. Мантуров добавил, что в Москве выработали комплекс ответных мер, которые должны нивелировать эффект от действий США, сообщает РИА Новости.

Накануне американский лидер Дональд Трамп в интервью агентству Рейтер сказал, что Вашингтон готов снять уже действующие санкции против Москвы, если Россия начнёт сотрудничать с США по вопросам, связанным с урегулированием ситуации на Украине и в Сирии.

В этом предложении недостаточно конкретики, — сказал комментируя слова Трампа пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он добавил, что Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали условия снятия санкций с России во время личной встречи в Хельсинки.