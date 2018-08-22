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00:04, 22 августа 2018

Сегодня должны вступить в силу новые санкции США против России

Они вводятся из-за покушения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в английском Солсбери. Меры, в частности, предусматривают, запрет на поставки в Россию продукции двойного назначения. В Минпромторге заявили, что это некритично. Как сказал глава ведомства Денис Мантуров, полный запрет на экспорт в Россию продукции двойного назначения, конечно, может ударить по некоторым предприятиям – им ведомство постарается оказать максимальную поддержку. По словам министра, компоненты электроники недоступные из-за санкций, Россия собирается заменять собственными аналогами или импортировать их из Юго-Восточной Азии. Мантуров добавил, что в Москве выработали комплекс ответных мер, которые должны нивелировать эффект от действий США, сообщает РИА Новости.

Накануне американский лидер Дональд Трамп в интервью агентству Рейтер сказал, что Вашингтон готов снять уже действующие санкции против Москвы, если Россия начнёт сотрудничать с США по вопросам, связанным с урегулированием ситуации на Украине и в Сирии.

В этом предложении недостаточно конкретики, — сказал комментируя слова Трампа пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он добавил, что Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали условия снятия санкций с России во время личной встречи в Хельсинки.

Комментарии

11

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zukus 22 августа 2018 | 00:14

"Они вводятся из-за покушения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в английском Солсбери".
_______________________
После того, как британцы уничтожили невинного котика и хомячков, в вину России верят только фанатики и те, кто на этом пытается заработать.

glotov 22 августа 2018 | 00:14

Неадекватность обоснования санкций не случайна. Этим США предупреждают всех: не будете лояльны, мы найдем любой, даже абсурдный повод для санкций!

navsegda 22 августа 2018 | 00:27

glotov: А Россия была лояльна ? Это когда Крым аннексировали или когда в мультике ракеты на Флориду падали ? США и Великобритания выступали гарантами целостности Украины согласно Будапештскому меморандуму , РФ наплевала на свою подпись и аннексией Крыма поставила под сомнение международный авторитет США и Великобритании , такое не прощают , и таки да , будут душить санкциями по любому поводу

dmast79 22 августа 2018 | 00:51

navsegda: При чём тут Крым когда говорят о Скрипале?
И с чего это Россия должна быть "лояльна"? Она должна давать в морду всем, кто лезет в её огород! Крым это русский огород, в морду украине и пиндосам - заряжено. Теперь в обидках они удумали санкции-шманции. Да получат ещё раз, в ответ, нам что - жалко?!

navsegda 22 августа 2018 | 01:06

dmast79: Ты тупишь ) Эти санкции продолжение прежних , а началось всё с Крыма , вам может наплевать на своё слово , на свою подпись и на свой авторитет , х с вами , но вы оплевали авторитет США и Великобритании и они будут душить вас пока не вернётся status quo , это очень важно для Америки и Англии , вчера санкции за Крым , сегодня за Скрипалей , завтра ещё за что нить , привыкай

salut__521 22 августа 2018 | 00:23

Санкционируемые! Лишнего не болтать! Позу принять! Вазелин на палец! Товсь!..

eyjafjallajoekull 22 августа 2018 | 00:30

Интересно, что оперативно новости отслеживают только Оптики. По существу, трактовка новости очень наивно и отражает полное незнание реальной геополитики: 1. Трамп не сможет снять санкции, так как они закреплены законом, а президент у нас, God Bless не всесильный; 2. Россия не сможет получать продукцию двойного назначения из стран ЮВА, так как сами они ничего не создают, производят товары по западным лицензиям; 3. Полное самообеспечение, в отрыве от международного разделения труда или западных технологий еще никогда в истории не приводило к технологическому прогрессу: примеры СССР, Северная Корея, коммунистические Румыния, Албания и Китай времен Мао.

navsegda 22 августа 2018 | 00:32

eyjafjallajoekull: Компании Юго-Восточной Азии сами не станут ничего продавать РФ , они не дураки и рисковать потерять американский рынок не станут

dmast79 22 августа 2018 | 00:54

navsegda:Ага, особенно после того как дурак из бело-желтого дома против Китая открыл экономическую войну.

mathmovesu 22 августа 2018 | 00:38

ну чтож, расеяны, блюдо подано - не подавитесь. приятного аппетита...

felik23 22 августа 2018 | 00:53

****Накануне американский лидер Дональд Трамп в интервью агентству Рейтер сказал, что Вашингтон готов снять уже действующие санкции против Москвы****
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американский лидер Дональд Трамп сказал: https://youtu.be/Gvf0Wv3vCBs

(комментарий скрыт)

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