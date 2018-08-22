Члены жюри присяжных признали Пола Манафорта виновным по 8 из 18 пунктов обвинения

Члены жюри присяжных признали экс-руководителя предвыборного штаба президента США Пола Манафорта виновным по 8 из 18 пунктов обвинения. Об этом сообщает агентство Блумберг. Речь идёт о пяти пунктах, связанных с нарушением налогового законодательства, двух, связанных с нарушением банковского законодательства и одном о сокрытии зарубежных счетов в банках. По остальным десяти пунктам, как отмечается, присяжные не вынесли единогласного решения. Приговор будет вынесен позднее.