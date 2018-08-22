Члены жюри присяжных признали Пола Манафорта виновным по 8 из 18 пунктов обвинения
Члены жюри присяжных признали экс-руководителя предвыборного штаба президента США Пола Манафорта виновным по 8 из 18 пунктов обвинения. Об этом сообщает агентство Блумберг. Речь идёт о пяти пунктах, связанных с нарушением налогового законодательства, двух, связанных с нарушением банковского законодательства и одном о сокрытии зарубежных счетов в банках. По остальным десяти пунктам, как отмечается, присяжные не вынесли единогласного решения. Приговор будет вынесен позднее.
Комментарии7
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indeezjoe 22 августа 2018 | 00:12
И все это связано с сокрытием от властей лоббистской деятельности в интересах Украины... Теперь будут думать, как обвинить в этом Россию...
;-))
eniro 22 августа 2018 | 00:19
indeezjoe: И где ты голубчик увидел защиту интересов Украины Манфортом? Ты перепутвл страну с беглецом Яныком. А где он ховается от суда народного?
igorkot____1 22 августа 2018 | 00:43
eniro: Да портянам лишь бы очередную глупость написать, а трава не расти.
gonduras_on_colyma 22 августа 2018 | 00:24
Что здесь важно.
Все 18 эпизодов обвинения тянули на 300 лет лагер... сорри, это не совкорашисты, на 300 лет комфортной тюрьмы.
Для пожизненной усадки Манафорта, которому идёт 70-й год, достаточно лет 30, даже 20.
8 из 18-ти это почти что половина, и уже понятно, что проходной балл наберётся.
Учитывая то, что пару часов назад Коэн, многолетний решала Трампа, уже пошёл на сделку со следствием - у Манафорта будет только один путь в жизни - запеть как соловей.
Пение дуэтом Манафорта и Коэна вынет Трампа из кресла президента и приземлит на нары.
А от Трампа ниточки тянутся к Блядимиру Блядимировичу.
Ну, как-то так.
gad123 22 августа 2018 | 00:48
gonduras_on_colyma: Вы чего то не понимаете....Всё точно описано, но результат будет прямо противоположный...С треском разлетится Мюллер. За ним последует продажная американская пресса.. Во второй срок заберут секретность у обамы, сядет клинтониха возможно ещё кто.. А Трамп устоит ! А вот Россия, Китай и ещё многие лягут ( правда не так скоро, как Венесуэла или Турция..).
indeezjoe 22 августа 2018 | 00:48
Так же забавно, что на фоне обвинений Манафорта за неуплату налогов, американская фемида в упор не видит такого веселого человечка, как Билли Браудер и его неуплаты налогов в России и США в пользу предвыборного фонда Киллери...
;-))
gad123 22 августа 2018 | 00:52
Это даже отлично, что есть повод на Украине некоторых "пощипать"!! Может сдвинется с мёртвой точки, хотя надежды мало ( особенно при нынешнем тандеме).