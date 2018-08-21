Экс-глава РЖД, по данным Дойче велле, получил немецкую рабочую визу
Как отмечает издание, Владимир Якунин станет обладателем так называемой «голубой карты». Несколько лет назад он стал сооснователем института «Диалог цивилизаций» в Берлине.
Владельцы «голубых карт» через тридцать три месяца могут получить постоянный вид на жительство, если они в этот период платили взносы в пенсионную страховку и овладели немецким языком.
Комментарии5
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vilingrad 21 августа 2018 | 23:06
Немчура! Гоните этого работничка! Он вам наработает- страну восстанавливать придется:)
andy66 21 августа 2018 | 23:11
в конце-концов в Германии будет построено гигантское шубохранилище )))
chernyij 21 августа 2018 | 23:35
andy66: а там остались привратиники?
mikhail_spb_ 21 августа 2018 | 23:12
И что, теперь он пойдёт работать на немецкие железные дороги?
Эй, немцы!
Вы хоть знаете, какого матёрого ворюгу запустили к себе?
grazschdanin 21 августа 2018 | 23:24
Помню - ругали либеральчики этого якунина, а он их в доску парень! Все по их заветам делает.