Экс-глава РЖД, по данным Дойче велле, получил немецкую рабочую визу

Как отмечает издание, Владимир Якунин станет обладателем так называемой «голубой карты». Несколько лет назад он стал сооснователем института «Диалог цивилизаций» в Берлине.

Владельцы «голубых карт» через тридцать три месяца могут получить постоянный вид на жительство, если они в этот период платили взносы в пенсионную страховку и овладели немецким языком.