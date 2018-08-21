Свидетель по так называемому делу «Нового величия», известный как Руслан Д, отрицает связь со спецслужбами

Об этом он сказал телеканалу Дождь. Собеседник канала подчеркнул, что не является сотрудником, агентом или осведомителем МВД, ФСБ, СК и прочих ведомств. На любые другие вопросы о деле он намерен отвечать только после дачи показаний в суде. Ранее адвокат фигурантки дела Марии Дубовик Максим Пашков называл Руслана Д «штатным сотрудником ФСБ». По делу «Нового Величия» проходят десять человек, их обвиняют в создании экстремистского сообщества. Защита фигурантов говорит, что они стали жертвами провокации со стороны спецслужб.