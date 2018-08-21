Из ОВД отпустили семерых из 11 задержанных на акции в поддержку Олега Сенцова в Москве
Среди тех, кто покинул ОВД Басманное, организатор мероприятия Алексей Белёнкин, сообщает сайт МБХ-Медиа. На всех задержанных составили протоколы о нарушении правил проведения публичного мероприятия. Акция на Чистых прудах в Москве была приурочена к сотому дню голодовки украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего наказание в российской колонии. Сменяя друг друга, участники держали плакаты с требованием освободить политических заключенных.
Комментарии3
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nicolay_zubov_a 21 августа 2018 | 23:19
составили протоколы о нарушении правил проведения публичного мероприятия.
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На всех протоколы не составишь.
ivfn 21 августа 2018 | 23:36
nicolay_zubov_a:
//На всех протоколы не составишь//
И в чем проблема?
malorus_kiev150 21 августа 2018 | 23:29
Зажарить их всех.