Из ОВД отпустили семерых из 11 задержанных на акции в поддержку Олега Сенцова в Москве

Среди тех, кто покинул ОВД Басманное, организатор мероприятия Алексей Белёнкин, сообщает сайт МБХ-Медиа. На всех задержанных составили протоколы о нарушении правил проведения публичного мероприятия. Акция на Чистых прудах в Москве была приурочена к сотому дню голодовки украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего наказание в российской колонии. Сменяя друг друга, участники держали плакаты с требованием освободить политических заключенных.