С прихода Трампа в Белый дом, объем средств россиян, замороженных американскими властями, составил сотни млн. долларов
Об этом говорится на сайте Минфина США. Там уточняется, что были заморожены средства более чем двухсот граждан и организаций. Большинство из них были внесены в черный список из-за санкций, связанных с действиями России на Украине. Как отмечает газета КоммерсантЪ, прежде Вашингтон не раскрывал объемы замороженных средств российских граждан и компаний.
Комментарии11
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zztop1960 21 августа 2018 | 23:12
И это цветочки , ягодки будут попозже
hastings 21 августа 2018 | 23:19
zztop1960: ерунда это, наш бюджет осилит компенсации!
edyunia 21 августа 2018 | 23:12
\\составил сотни млн. долларов\\
- Может ли женщина сделать мужчину миллионером?
- Да, может, если до этого он был миллиардером.
fresh_breeze 21 августа 2018 | 23:12
"С прихода Трампа"
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Блин, он чо, ещё и священник???
nitsahon 21 августа 2018 | 23:13
похоже, что старина трамп с такими деяниями напращивается на то, чтобы его теперь величали Дед Мороз(без подарков)...
novyrusich 21 августа 2018 | 23:13
пытаются отбить атаку на Трампа и обвинение в сотрудничестве с Путиным.
Вряд ли получится.
Он сам подозрений добавляет своими истеричными вскриками в Твиттере.
А тут еще и МАГАТЕ последние успехи дезавуирует.
Инспекторы МАГАТЭ сообщили, что они не нашли никаких признаков того, что Северная Корея приступила к процессу денуклеаризации.
"Продолжение и развитие ядерной программы Северной Кореей вызывают серьезное беспокойство", - говорится в докладе Международного агентства по атомной энергии, который цитирует агентство Reuters.
Кроме того, эксперты МАГАТЭ указывает на наличие данных, свидетельствующих о деятельности северокорейской "радиохимической лаборатории" в период между концом апреля и началом мая 2018 года, уже после межкорейского саммита.
Отчет будет представлен в следующем месяце на заседании совета МАГАТЭ.
palmcoast___ 21 августа 2018 | 23:35
novyrusich:
Хорошо что ты не Трамп, а всего то какой то местный питушок., Педя Балалайкин.
mikhail_spb_ 21 августа 2018 | 23:14
Ничего, народонаселение из своих карманов вернёт властным жуликам, ворам и бандитам все замороженные деньги.
А ты, Трамп, уже определись - ты наш или не наш!
oneoretwo 21 августа 2018 | 23:15
...и это исчо не вечер, шампанского в дурку !
(пехтинг - пошел, плешивому приготовиться)
grazschdanin 21 августа 2018 | 23:29
были заморожены средства более чем двухсот граждан
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Кхе...
Как это...
«Замучаетесь пыль глотать»(с)
Но никто же не верил. Не могли же главные капиталисты замахнутся на самое «святое» - частную собственность!
captainobvious 21 августа 2018 | 23:29
граждане, вас же предупреждали: сдавайте валюту! )))