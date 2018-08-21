С прихода Трампа в Белый дом, объем средств россиян, замороженных американскими властями, составил сотни млн. долларов

Об этом говорится на сайте Минфина США. Там уточняется, что были заморожены средства более чем двухсот граждан и организаций. Большинство из них были внесены в черный список из-за санкций, связанных с действиями России на Украине. Как отмечает газета КоммерсантЪ, прежде Вашингтон не раскрывал объемы замороженных средств российских граждан и компаний.