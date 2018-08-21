Россия готовится поднять со дна Баренцева моря ракету с ядерной установкой, затонувшую при неудачных испытаниях
Так утверждают источники CNBC. По словам собеседников телеканала знакомых с докладом американской разведки, в поисках будут участвовать три судна, на одном из них установлено оборудование для работы с радиоактивными материалами. Сроки проведения операции пока неизвестны. Сообщается, что ракета затонула в ноябре.
В мае телеканал со ссылкой на источники сообщал, что Россия провела четыре испытания новой ракеты, все они закончились неудачей. В Кремле в ответ на это призвали верить словам Владимира Путина. Президент весной говорил, что испытания ракеты в конце прошлого года были успешными.
Комментарии47
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vilingrad 21 августа 2018 | 23:02
Чтоб суда не утопили... три все...
patrikk_1 21 августа 2018 | 23:07
Россия готовится поднять со дна Баренцева моря ракету с ядерной установкой, затонувшую при неудачных испытаниях...
Фейк-ньюс выдуманный носатыми журналистами. По всем таким авариям сразу докладывают в МАгАтЭ, и если там не в курсе утонувшей ракеты, значит это либеральная брехня.
navsegda 21 августа 2018 | 23:17
patrikk_1: Так мыгатэ это гейропская жидомасонская организация , всё врут , чего им докладать
danko1 21 августа 2018 | 23:19
patrikk_1: Путин не очень в этот раз соврал.
Испытания можно считать успешными, если ракеты не на Воронеж упали.
seryj_wolk 21 августа 2018 | 23:22
danko1: Траектория в отличие от показанной в мультике, оказалась полностью предсказуемой. Все на дне!
grigol331 21 августа 2018 | 23:27
danko1: Испытания можно считать успешными, если ракеты не на Воронеж упали
__
Так Воронеж у них, оказывается, не единственная цель. Вот это новость!
danko1 21 августа 2018 | 23:34
grigol331: Воронеж- это собирательный образ, когда по своим бьют.
Хотя для той власти россияне практически все чужие.
Они своих холуёв, чтобы не путать с россиянами, даже "Наши" назвали.
yakov18 21 августа 2018 | 23:21
patrikk_1:
Патрик-Владимир Владимирович, Вы такой классный мультик показали с Ядерной Ракетой? А шо с ней случилось ?
Путин: ты питор не поверишь...-Она утонула....
zztop1960 21 августа 2018 | 23:24
patrikk_1: А если бы в Норвегию улетело , страну НАТО ?
grigol331 21 августа 2018 | 23:37
zztop1960: А если бы в Норвегию улетело
____
Что улетело бы? Оно же все 4 раза пролетало ровно столько, сколько было предусмотрено при заправке его жидким топливом. Разве что когда всего 4 секунды летело, то "что-то пошло не так". Наличие там ядерной установки только имитируется, и всё это блеф, батенька.
novyrusich 21 августа 2018 | 23:09
vilingrad: А векдь предупреждали, что любая авария грозит катастрофой.
Поэтому от таких ядерных двигателей американцы отказались еще в 50-х.
хотя два прототипа у них уже были. Испытывали на стендах.
Хорошо хоть в море упала. А ежели бы рядом с Мурманском?
tks 21 августа 2018 | 23:29
novyrusich: Вы не понимаете!! Это же вундервафля испытывалась, пофиг население!!
sharko_2 21 августа 2018 | 23:31
novyrusich:
Лучше рядом с Кремлём.
chernyij 21 августа 2018 | 23:22
vilingrad: Хотелось бы, чтобы Рогозин тоже понырял за ракетой
uhovostro 21 августа 2018 | 23:02
Идиоты...
taglit 21 августа 2018 | 23:15
uhovostro: Российская ракета с ядерной установкой находится в Баренцевом море после неудачного испытания в прошлом году, Москва собирается провести операцию по ее поиску. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники, знакомые с докладом американской разведки.
Испытания ракеты проводились в ноябре. Сейчас планируется операция по поиску ракеты, в которой будут участвовать три судна, одно из которых оснащено оборудованием для работы с радиоактивными материалами. По словам источников телеканала, точные сроки проведения операции еще не установлены.
Президент Владимир Путин рассказал о новой ракете с ядерно-энергетической установкой в марте в ежегодном послании к Федеральному собранию, заявив, что она обладает неограниченной дальностью. Как сообщал ранее CNBC со ссылкой на источники, Россия испытала четыре подобных ракеты в ноябре и феврале, каждое из испытаний было неудачным. По информации США, одной из ракет удалось пролететь более 35 км за две минуты перед тем, как она потеряла управление. Самый короткий полет длился четыре секунды.
При этом, по данным телеканала, на упавших ракетах не сработала ядерная установка.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя первое сообщение CNBC о неудачных испытаниях ракет, посоветовал слушать Владимира Путина и верить ему.
sharko_2 21 августа 2018 | 23:36
taglit:
Одна - в море, а вторая куда? Може, вже завоняла все окрестности, а вонь конечно же скрыли? Нигде у пипла рога не ростут и иицы не отпадают?
dmast79 21 августа 2018 | 23:30
uhovostro: Для дебилов - а куда, по их мнению - должна после испытаний упасть крылатая ракета? Она ведь не самолёт, приземляться не умеет - она одноразовая. Для испытаний только два варианта - падение на землю или в море. На землю - 100% разрушение реактора из-за отказа системы охлаждения (в полёте тепло отбирает воздух). В море - реактор после затопления естественным образом охлаждается водой.
Но гуманитарии и неучи конечно до этого не допетрят)))
mikhail_spb_ 21 августа 2018 | 23:03
Как можно поднять то, что ещё даже не обнаружили?
Выходит, ядрёная ракета валяется неизвестно где почти целый год, а искать готовятся только сейчас, в преддверии осенних штормов?
jetsam 21 августа 2018 | 23:12
mikhail_spb_: почитайте как американцы потеряли (с бомбордировщика) водородную бомбу около италии.
как искали и как поднимали. книжка была в 80х годах о подъемах всяких затонувших объектов.
очень увлекательно.
* ракета, конечно больше. и траектория радарами отслеживалась. но искать.... тяжело.
у американцев свидетель был вместо радара. рыбак. причем с феноменальной ориентацией
в пространстве.
yakov18 21 августа 2018 | 23:33
jetsam: Мужик,, шо там американцы с их потерянной водородной бомбой, когда Россия целую Ядерную подлодку Курск -потеряла...И шо хараектерно и неожиданно , по словам путена : Она тоже -утонула?
and_gol_ 21 августа 2018 | 23:20
mikhail_spb_: //Как можно поднять то, что ещё даже не обнаружили? //
Как у классика: в чем бы цель ни состояла, она была выполнена.
chernyij 21 августа 2018 | 23:24
mikhail_spb_: У берегов Флориды искали?
apels 21 августа 2018 | 23:04
Конечно успешными, ведь не взорвалась!
testmeter 21 августа 2018 | 23:08
"в поисках будут участвовать три судна" ///
Курск, Адмирал Кузнецов и Лиман?
yakov18 21 августа 2018 | 23:26
testmeter: Адмирал Кузнецов , не будет участвовать в поисках...Он будет маскиррвать р-н поисков от самолетов и кораблей НАТО: создавая черную дымовую завесу...
chernyij 21 августа 2018 | 23:26
testmeter: Лучше бы подогнали четырёхпалубную яхту на которой отдыхал недавно г-н Навка и яхту для "рыбок".
ihor_syvoryj 21 августа 2018 | 23:08
Вот тут-то Путин и не соврал!
Траектория ракеты таки-да была непредсказуемой!
chernyij 21 августа 2018 | 23:29
ihor_syvoryj: И на старуху бывает трактуха.
zztop1960 21 августа 2018 | 23:09
А Путин , по ТВ , продемонстрирует героическое поднятие ракеты , которую он рекламировал ?
pavlovsky 21 августа 2018 | 23:11
У нас была ТАКАЯ ракета, но мы ее, сука, потеряли (((
mazeno 21 августа 2018 | 23:11
это вундервафля на новых физических принципах, не имеющая аналогов в мире?
zztop1960 21 августа 2018 | 23:31
mazeno: Ядерный фало-ракетный имитатор , не имеющий аналогов в мире
curious69_ 21 августа 2018 | 23:13
О том ,что АТМОСФЕРНАЯ ракета с ядерным двигателем полная ХРЕНЬ ,противоречащая законам физики ( КПД такой ракеты - ничтожно мало), было известно ещё в 60-тые годы ,после первых неудачных испытаний МАКЕТОВ. Об этом знает любой студент 4 го курса серьёзного технического вуза, интересующийся общей физикой.. Но в кремлёвском ДУРДОМЕ число адептов чуда - оружия прибавляется. В 1944 45 году в рейхе тоже мечтали о чудо оружии.
chernyij 21 августа 2018 | 23:32
curious69_: А какая хрень, придуманная и произведённая в современной Рассее, имеет не ничтожно малое КПД?
komandarm___1968 21 августа 2018 | 23:24
Источники CNBS - чё за коллективчик? )
dmast79 21 августа 2018 | 23:25
Для дебилов - а куда, по их мнению - должна после испытаний упасть крылатая ракета? Она ведь не самолёт, приземляться не умеет - она одноразовая. Для испытаний только два варианта - падение на землю или в море. На землю - 100% разрушение реактора из-за отказа системы охлаждения (в полёте тепло отбирает воздух). В море - реактор после затопления естественным образом охлаждается водой.
Но гуманитарии и неучи конечно до этого не допетрят)))
tks 21 августа 2018 | 23:34
dmast79: Так она утонула или на цель вышла? Или цель была утонуть?
terens 21 августа 2018 | 23:26
только пендосы могут родить бред что РФ будет запускать экспериментальные ракеты с ядерными боеголовками. т.е. при удачных испытаниях они должны были где-то взорваться? извините, не налезает это на голову. :D более правильный вариант что ракету надо полюбому найти чтобы ее конструкция не стала известна другой стороне. не все сразу начинает летать, железо надо долго обкатывать, особенно современные очень сложные конструкции.
mathmovesu 21 августа 2018 | 23:35
terens: да, теренс, железо надо долго обкатывать, как Ангару, например, ну и заодно долго распиливать...
tks 21 августа 2018 | 23:27
Верить Фюреру!
Кто не верит - тот преступник!!
nasar2 21 августа 2018 | 23:29
Были ракеты -одна и то утонула?
znajka 21 августа 2018 | 23:35
Нужно смотреть на вещи оптимистично. Ракета есть, значит задачи, поставленные великим Пу решаются на ура. Скоро мы шмальнем куда надо из нового лазера и после этого заживем уже совсем хорошо.
linda1967 21 августа 2018 | 23:35
Что, еще один мультик сварганили?
grazschdanin 21 августа 2018 | 23:37
Ну CNBC даже американский президент не верит - в открытую их врунами называет. А так то конечно: новость-шедевр. Вот только непонятно: почти год то зачем молчали? Ну если вообразить, что это правда, то почему еще в том ноябре не обнародовали?
ansata 21 августа 2018 | 23:39
"В Кремле в ответ на это призвали верить словам Владимира Путина."
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Конечно верю! Это просто подводный образец. Сестра спутников рогозина. Да и вообще все так и было задумано. Это многоходовочка такая.
ivan14 21 августа 2018 | 23:39
Это та что летает вокруг земли , а мы думали НЛО