Россия готовится поднять со дна Баренцева моря ракету с ядерной установкой, затонувшую при неудачных испытаниях...

Так утверждают источники CNBC. По словам собеседников телеканала знакомых с докладом американской разведки, в поисках будут участвовать три судна, на одном из них установлено оборудование для работы с радиоактивными материалами. Сроки проведения операции пока неизвестны. Сообщается, что ракета затонула в ноябре.

В мае телеканал со ссылкой на источники сообщал, что Россия провела четыре испытания новой ракеты, все они закончились неудачей. В Кремле в ответ на это призвали верить словам Владимира Путина. Президент весной говорил, что испытания ракеты в конце прошлого года были успешными.