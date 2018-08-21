В Дублине женщина на автомобиле въехала в ворота здания правительства
Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на полицию. Никто не пострадал. Информации о мотивах пока нет. Водителя задержали.
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Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на полицию. Никто не пострадал. Информации о мотивах пока нет. Водителя задержали.
Битва за Иловайск. Как четыре года назад изменился ход войны на востоке Украины — в воспоминаниях украинских солдат Спустя четыре года после битвы за Иловайск украинскому Генштабу предстоит еще многое прояснить, например, почему семьи погибших солдат были оставлены в неведении о поражении, и кто виноват в случившемся…
Комментарии1
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fresh_breeze 21 августа 2018 | 23:24
"В Дублине женщина на автомобиле въехала в ворота здания правительства"
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А что, дублинским женщинам запрещено въезжать в правительственные ворота?