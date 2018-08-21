В Петербурге началось расследование в отношении сотрудников Центра занятости...

Они отказались выплачивать пособия по безработице женщине с онкологическим заболеванием. Возбуждено административное дело, сообщает сайт МБХ-Медиа. Жительница Петербурга стояла на учёте в качестве безработной с февраля. После того как у неё обнаружили рак, она несколько раз опоздала в Центр занятности на перерегистрацию. В итоге в мае Центр решил приостановить выплаты.