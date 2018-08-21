В Петербурге началось расследование в отношении сотрудников Центра занятости
Они отказались выплачивать пособия по безработице женщине с онкологическим заболеванием. Возбуждено административное дело, сообщает сайт МБХ-Медиа. Жительница Петербурга стояла на учёте в качестве безработной с февраля. После того как у неё обнаружили рак, она несколько раз опоздала в Центр занятности на перерегистрацию. В итоге в мае Центр решил приостановить выплаты.
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patrikk_1 21 августа 2018 | 22:56
В Петербурге началось расследование в отношении сотрудников Центра занятости...
В нашем городе, женщина-директор Центра занятости купила помещение действующего магазина за 240 тысяч долларов на подставное лицо. Вот откуда у неё эти деньги?