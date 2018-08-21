Бывший адвокат Дональда Трампа, по данным источников, заключил сделку со следствием

Об этом сообщает NBS News. Детали сделки пока неизвестны. Телеканал отмечает, что она может включать сотрудничество по другим делам, например о вмешательстве России в американские выборы. Бывшего адвоката президента США Майкла Коэна обвиняют в мошенничестве при уплате налогов.