Москва сделает выводы в связи с заявлением Microsoft о попытке российских хакеров вмешаться в выборы в США
Об этом заявляет МИД нашей страны. Как говорится в сообщении ведомства, крупной международной компании, которая давно и успешно работает на российском рынке, пришлось участвовать в захватившей Вашингтон «охоте на ведьм».
Комментарии5
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sensei54 21 августа 2018 | 22:40
пришлось участвовать
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"Завербовали! Но как он мог? Ах, он такой доверчивый...
А! рука... Его пытали! Как же я раньше не догадалась? Боже мой!"
mikhail_spb_ 21 августа 2018 | 22:40
Интересно, какие выводы могут сделать в этом наркомате?
Что нужно вынюхать ещё по одной дорожке аргентинского кокса?
ara_1 21 августа 2018 | 23:18
mikhail_spb_:
Не заниматься непотребством с компьютеров ранающих Windows.
Впрочем, это было бы откровенной глупостью, учитываяч что "10 Окно" честно признается, что оставляет за собой право полного контроля над машиной, включая "всё". Вот как важно читать "соглашение пользователя" полностью, внимательно и с поддержкой лоера и технаря...
idruker 21 августа 2018 | 22:51
Ну вобщем весь мир - фашисты, мечатающие о мировом господстве
oneoretwo 21 августа 2018 | 23:09
...соскребут надпись Microsoft со всего, до чего дотянутся или апять воронеж ?...