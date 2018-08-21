Российская ракета с ядерной установкой, по сведениям источников, в результате испытаний упала в Баренцово море...

Об этом сообщает телеканал CNBC, ссылаясь на собеседников, знакомых с соответствующим докладом американской разведки. По их данным, это произошло в ноябре. Сейчас, как сообщает канал, готовится операция по поиску ракеты, в ней буду участвовать три судна, одно из них оснащено оборудованием для работы с радиоактивными материалами.

Президент Владимир Путин представил новую ракету с ядерно-энергетической установкой в марте. Глава государства говорил, что она обладает неограниченной дальностью. Как ранее сообщал CNBC, Россия испытала четыре подобных ракеты в ноябре и в феврале, каждое из этих испытаний было неудачным. В пресс-службе Кремля тогда посоветовали слушать президента и верить ему.