Z Архив новостей новости
5 40 6 8067
22:29, 21 августа 2018

Российская ракета с ядерной установкой, по сведениям источников, в результате испытаний упала в Баренцово море

Об этом сообщает телеканал CNBC, ссылаясь на собеседников, знакомых с соответствующим докладом американской разведки. По их данным, это произошло в ноябре. Сейчас, как сообщает канал, готовится операция по поиску ракеты, в ней буду участвовать три судна, одно из них оснащено оборудованием для работы с радиоактивными материалами.
Президент Владимир Путин представил новую ракету с ядерно-энергетической установкой в марте. Глава государства говорил, что она обладает неограниченной дальностью. Как ранее сообщал CNBC, Россия испытала четыре подобных ракеты в ноябре и в феврале, каждое из этих испытаний было неудачным. В пресс-службе Кремля тогда посоветовали слушать президента и верить ему.

Комментарии

40

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

paulotto 21 августа 2018 | 22:36

Это пипец обезьяна допрыгалась с гранатоц

gordy 21 августа 2018 | 22:42

"В пресс-службе Кремля тогда посоветовали слушать президента и верить ему."

... как напёрсточнику?

zztop1960 21 августа 2018 | 22:47

gordy: Как человеку , который уверял весь мир , что российских военных в Крыму нет и что при его президентстве никогда пенсионный возраст не повысят и много чего ещё он заявлял

gonduras_on_colyma 21 августа 2018 | 22:58

// Президент Владимир Путин представил новую ракету с ядерно-энергетической установкой в марте. //
Ахаха!
Оказывается, ботоксник хвастался ракетой, которая на тот момент полгода лежала лапами кверху на дне моря.

- Блядимир Блядимирович, говорят ваши ракеты не летают.
- Летают, но очень глубоко.

patrikk_1 21 августа 2018 | 22:48

Российская ракета с ядерной установкой, по сведениям источников, в результате испытаний упала в Баренцово море...

Брехня.

zurich_106 21 августа 2018 | 22:50

patrikk_1: #вывсеврёте

yakov18 21 августа 2018 | 22:59

patrikk_1: Брехня...
Шо ракета ядерная или шо в море упала?
Может летает ишо-так тады :Воронежу подготовиться вместе с областью?

vilingrad 21 августа 2018 | 22:59

patrikk_1: Ну, раз Патрик крякнул "Брехня":)
Заставь дурака богу молиться, рутинист начнет новое оружие ковать... и засрет все вокруг; о деньгах умолчим...

testmeter 21 августа 2018 | 23:01

patrikk_1: #еётамнет

novyrusich 21 августа 2018 | 23:03

patrikk_1: Точно, дорогуша, брехня.
Она не упала, она утонула.

yakov18 21 августа 2018 | 22:56

gordy: слушать президента и верить ему...
Ну пургомет и выдал ..? Слушать и Верить ? Это типа- как Иисусу Христу?

testmeter 21 августа 2018 | 22:42

paulotto: Чё вы ржете? Это нормальное дело для героических Подводно-Космических Сил РФ. Полет по непредсказуемой траектории с гиперзвуковой дуростью

zurich_106 21 августа 2018 | 22:45

4 запуска и все 4 неудачные, но Путин со свойственными ему цинизмом и наглостью, показывает в марте всему свету свой боевой мультфильм про ракеты в северокорейском стле

andre5 21 августа 2018 | 22:53

Макет с пороховыми ускорителями очевидно, а никак не ракета с мифическим ядерным двигателем...

jetsam 21 августа 2018 | 22:36

ядрёна макарона перешла в стадию доширак.
залили водой.
теперь опять жди двухголовых крабов в месте падения.
наверняка - креветки королевские трехголовые подешевеют.

malanoff 21 августа 2018 | 22:44

jetsam: Мочить всех в Баренцевом море , а Талибан (запрещена в РФ) пригласить в Москву. Талибан под прикрытием.

sensei54 21 августа 2018 | 22:36

Пилоту "Апача" нет оснований не верить.

testmeter 21 августа 2018 | 22:46

sensei54: Не-не... Давайте дождемся подтверждений Пескова

yakov18 21 августа 2018 | 23:05

testmeter: Путин-:"никаким песковым -пургаметам , верить нельзя.
Мне-МОЖНО!!!"
" Пока я Президент -повышения пенсионного возраста не будет"В.Путин 2005г...

mikhail_spb_ 21 августа 2018 | 22:37


Повезло.
Ведь если бы она упала на Кремль в то время, как там работал нацдилер, то страна бы осиротела, а затем исчезла.

sensei54 21 августа 2018 | 22:45

mikhail_spb_: Вот именно. Ибо опыт есть.
В 86-м ракета после старта развернулась на 180, просвистела над Вардё (база НАТО, между прочим) и упала в озеро в Финляндии.

ac_dc 21 августа 2018 | 22:38

- Что с ракетой?
- Она улетела по непредсказуемой траектории

(комментарий скрыт)

student_ru_ru 21 августа 2018 | 22:40

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя первое сообщение CNBC о неудачных испытаниях ракет, посоветовал слушать Владимира Путина и верить ему.

polikarpich 21 августа 2018 | 22:42

Дебилопуты и поверили с радостью и готовностью.

tazo_44 21 августа 2018 | 22:42

Эти русские все должны засрать, по своему подобию!!!

and_gol_ 21 августа 2018 | 23:10

tazo_44: Русские всякие бывают. Как и другие.

mikescholar 21 августа 2018 | 22:43

Что случилось с ядерной ракетой?
Она утонула.

and_gol_ 21 августа 2018 | 22:46

А мурманчане и не знают. Обама, сука, и после отставки гадит.

andy66 21 августа 2018 | 22:48

к подъему изделия привлечь авторов! Мультипликаторов!

hz6691 21 августа 2018 | 22:52

Врут! Все четыре ракеты до сих пор летают! Посадить не могут из-за "неограниченной дальности".

putkaput11 21 августа 2018 | 22:54

Опять дырявые понты,а без них в путаристической России -ни туды и ни сюды...

aantipov067 21 августа 2018 | 22:54

Так ведь, сказано же было- летит по непредсказуемой траектории...
Так и не стоит удивляться, тому, что она и по российскому городу может долбануть.
Непредсказуемость- ещё одна наша скрепа!

vot_eto_da 21 августа 2018 | 22:54

Сначала предполагались ядреные ракеты, потом ядреные торпеды. Потом решили совместить

nigelliri56 21 августа 2018 | 22:57

Это все русофобские штучки. Лапша на ядерном двигателе должна летать вечно.

curious69_ 21 августа 2018 | 22:58

Прощай норвежская селёдка....

oneoretwo 21 августа 2018 | 23:03

...ну, вот, а говорили "позитива нет" - пожалуйста: покупайте морепродукты мурманского рыбокомбината !...
(до чего ни дотянутся - все в говно превращается, уроды рукожопые)...

podwodnik 21 августа 2018 | 23:04

За треской теперь ходить с дозиметром? Чего не сделаешь ради гиперзвукового величия Родины.

sovapoliarnaia 21 августа 2018 | 23:04

Это из тех,что с вечным двигателем и могут вокруг Земли летать? Но,как в старину говорили, ниосилила.... А прибирать этот the srach теперь другим придётся. P\S "слушать президента и верить ему"-ага,ибо умом такое не понять)))))

aantipov067 21 августа 2018 | 23:04

Комментарий от Патрушева- Ну, во первых не облажались, а скорее, не совсем точно сработали))) Это была не ракета и она не падала в море и самое главное в ней не было ядерной установки))) Да товарищи, там был сахар!))

Такое ощущение, что в девяностых один из дурдомов передали правительству- сменили вывеску а контингент забыли перераспределить по другим психушкам..

(комментарий скрыт)

grazschdanin 21 августа 2018 | 23:32

Об этом сообщает телеканал CNBC, ссылаясь на собеседников, знакомых с соответствующим докладом американской разведки. По их данным, это произошло в ноябре.
#
В ноябре! А сегодня август. Это че, американская разведка узнает о событии через год? Или может придумывает?

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 17 августа Поздравить…

5 269 6 5003 17.08
Kэхо москвы, праздники, день рождения, опросы, события
Блоги

Рожденные 15 августа Поздравить…

5 262 6 8667 15.08
Kэхо москвы, праздники, день рождения, опросы, события
Блоги

SPEKTR.PRESS репортажи, интервью, мнения

Битва за Иловайск. Как четыре года назад изменился ход войны на востоке Украины — в воспоминаниях украинских солдат Спустя четыре года после битвы за Иловайск украинскому Генштабу предстоит еще многое прояснить, например, почему семьи погибших солдат были оставлены в неведении о поражении, и кто виноват в случившемся…

5 128 6 10453 20.08
Kобщество, войны, донбасс, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Идеальная Россия – это Россия, в которой нет лишних, в которой все свои, в которой прекратился этот поиск опричнины, этот поиск тех, кто опричь, то есть постоянный культ борьбы с чужими…

5 168 6 16413 17.08
#слушать 01:46:23 8читать ;смотреть $скачать 24.3 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Блоги

В Кремле отказались помиловать Олега Сенцова по просьбе его матери В администрации президента России ответили, что помиловать режиссера могут только по его собственной просьбе…

5 192 6 19288 15.08
Kсенцов, тюрьмы, рф, украина, власть, события
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Как это было 19-20 августа 1991 года Шум танков уже доносился до Кремля. Когда я ска­зал одному нашему журналисту, что это государствен­ный переворот и зачинщики за это ответят, он стал озираться по сторонам…

5 162 6 16434 19.08
Kобщество, история, путч, мнения
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Дмитрий Губерниев: Москва похорошела, она стала удобной для жизни Парки, Олимпийский гребной канал, наши стадионы, Лужники – вот мои излюбленные места, где бываю я, где бывают мои друзья…

5 76 6 7889 20.08
Kмосква, мнения
Новости

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что отказ от пенсионной реформы негативно скажется на самих же пенсионерах Об этом он сказал во время парламентско-общественных слушаний, которые проходят сейчас в Госдуме…

5 54 6 5856
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Маргарита Симоньян: Москва становится городом, в котором я всегда хотела жить Сейчас это стал город, больше приспособленный для жизни. И, конечно, и меня, и всех, кого я знаю, просто поражает чистота…

5 106 6 11647 15.08
Kмосква, мнения
Блоги

Зоя Светова журналист

Олег Сенцов: «У меня не бывает депрессии» Олег напомнил мне человека, которому предстоит тяжелая операция, но он знает, что выживет, потому что настроен на то, чтобы выжить. И, как правило, такие люди выживают…

5 51 6 8556 14.08
Kобщество, политика, мнения, сенцов, правозащита
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Россия — США: разговор слепого с глухим Извиняться и каяться в России – это признак слабости. В США, если ты этого не делаешь, значит ты убеждённый закоренелый и самый опасный преступник, и поступят с тобой по всей строгости…

5 87 6 12002 14.08
Kсша, рф, санкции, общество, политика, отношения, мнения
Блоги

Максим Шевченко журналист

Областной суд не вернул меня на «выборы» губернатора Правовые нормы прописаны так, чтобы их можно было успешно использовать против неугодных власти кандидатов, а то, что их как бы защищает от произвола, столь же легко обходить…

5 48 6 5940 16.08
Kправо, выборы, политика, власть, мнения
Интервью Интервью

Максим Ликсутов гость: Максим Ликсутов руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

У нас увеличилось в небольшом количестве количество платных парковочных мест. Но увеличение носит точечный характер — когда людям удобно, особенно резидентам, сделать так, чтобы парковка была для всех платная, а для них бесплатная…

5 46 6 5740 20.08
#слушать 49:41 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, транспорт, москва, сетевизор, передачи
Голосование
Нынешняя власть — это наследник:
5 47 6 6102 20.08
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

На репрессии власти ответим нашей мобилизацией! Мой арест на 30 суток – очередная наглая провокация властей. Без адвоката, без достоверных доказательств меня обвинили в том, что я организовал «поджог фотографии лиц, похожих на руководителей государства и партии «Единая Россия»...

5 241 6 32416 18.08
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

11 россиян, осужденных на Украине, просят обменять их на украинцев, удерживаемых в России Как сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова, соответствующие прошения на имя президента России она получила во время посещения осужденных в  исправительных учреждениях…

5 48 6 6566 16.08
Kукраина, рф, заключенные, дипломатия, события

Популярное за неделю

Новости

Певец Валерий Меладзе попросил власти Грузии предоставить ему гражданство Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на грузинское информационное агентство GHN

5 25 6 71048
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

В России построена такая система, при которой самое выгодное, самое способствующее карьере, благосостоянию, статусу – это если ты следователь и сажаешь людей…

5 178 6 125656 18.08
#слушать 47:29 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование

«Политические процессы советской Чехословакии» (к 50-летию ввода войск стран Варшавского договора)
2967884
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 7 6 7150 19.08
Блоги

Анна Певцова HR-специалист

Глава налоговой против всех 24 июля этого года в Кемерове некие силовики похитили предпринимателя и стали угрожать. Бизнесмена заковали в наручники и надели мешок на голову. Один их присутствующих намотал на кулаки тряпки и начал бить предпринимателя, а потом пригрозил изнасилованием…

5 27 6 508843 20.08
Kналоги, бизнес, события
Блоги

+ «Марш матерей» «Марш матерей» Хроника событий, фото, видео…

5 229 6 87824 15.08
8читать ;смотреть
Kфото, видео, общество, правосудие, акции, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7201840
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3623569

Сегодня в эфире