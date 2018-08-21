Российская ракета с ядерной установкой, по сведениям источников, в результате испытаний упала в Баренцово море
Об этом сообщает телеканал CNBC, ссылаясь на собеседников, знакомых с соответствующим докладом американской разведки. По их данным, это произошло в ноябре. Сейчас, как сообщает канал, готовится операция по поиску ракеты, в ней буду участвовать три судна, одно из них оснащено оборудованием для работы с радиоактивными материалами.
Президент Владимир Путин представил новую ракету с ядерно-энергетической установкой в марте. Глава государства говорил, что она обладает неограниченной дальностью. Как ранее сообщал CNBC, Россия испытала четыре подобных ракеты в ноябре и в феврале, каждое из этих испытаний было неудачным. В пресс-службе Кремля тогда посоветовали слушать президента и верить ему.
Комментарии40
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paulotto 21 августа 2018 | 22:36
Это пипец обезьяна допрыгалась с гранатоц
gordy 21 августа 2018 | 22:42
"В пресс-службе Кремля тогда посоветовали слушать президента и верить ему."
... как напёрсточнику?
zztop1960 21 августа 2018 | 22:47
gordy: Как человеку , который уверял весь мир , что российских военных в Крыму нет и что при его президентстве никогда пенсионный возраст не повысят и много чего ещё он заявлял
gonduras_on_colyma 21 августа 2018 | 22:58
// Президент Владимир Путин представил новую ракету с ядерно-энергетической установкой в марте. //
Ахаха!
Оказывается, ботоксник хвастался ракетой, которая на тот момент полгода лежала лапами кверху на дне моря.
- Блядимир Блядимирович, говорят ваши ракеты не летают.
- Летают, но очень глубоко.
patrikk_1 21 августа 2018 | 22:48
Российская ракета с ядерной установкой, по сведениям источников, в результате испытаний упала в Баренцово море...
Брехня.
zurich_106 21 августа 2018 | 22:50
patrikk_1: #вывсеврёте
yakov18 21 августа 2018 | 22:59
patrikk_1: Брехня...
Шо ракета ядерная или шо в море упала?
Может летает ишо-так тады :Воронежу подготовиться вместе с областью?
vilingrad 21 августа 2018 | 22:59
patrikk_1: Ну, раз Патрик крякнул "Брехня":)
Заставь дурака богу молиться, рутинист начнет новое оружие ковать... и засрет все вокруг; о деньгах умолчим...
testmeter 21 августа 2018 | 23:01
patrikk_1: #еётамнет
novyrusich 21 августа 2018 | 23:03
patrikk_1: Точно, дорогуша, брехня.
Она не упала, она утонула.
yakov18 21 августа 2018 | 22:56
gordy: слушать президента и верить ему...
Ну пургомет и выдал ..? Слушать и Верить ? Это типа- как Иисусу Христу?
testmeter 21 августа 2018 | 22:42
paulotto: Чё вы ржете? Это нормальное дело для героических Подводно-Космических Сил РФ. Полет по непредсказуемой траектории с гиперзвуковой дуростью
zurich_106 21 августа 2018 | 22:45
4 запуска и все 4 неудачные, но Путин со свойственными ему цинизмом и наглостью, показывает в марте всему свету свой боевой мультфильм про ракеты в северокорейском стле
andre5 21 августа 2018 | 22:53
Макет с пороховыми ускорителями очевидно, а никак не ракета с мифическим ядерным двигателем...
jetsam 21 августа 2018 | 22:36
ядрёна макарона перешла в стадию доширак.
залили водой.
теперь опять жди двухголовых крабов в месте падения.
наверняка - креветки королевские трехголовые подешевеют.
malanoff 21 августа 2018 | 22:44
jetsam: Мочить всех в Баренцевом море , а Талибан (запрещена в РФ) пригласить в Москву. Талибан под прикрытием.
sensei54 21 августа 2018 | 22:36
Пилоту "Апача" нет оснований не верить.
testmeter 21 августа 2018 | 22:46
sensei54: Не-не... Давайте дождемся подтверждений Пескова
yakov18 21 августа 2018 | 23:05
testmeter: Путин-:"никаким песковым -пургаметам , верить нельзя.
Мне-МОЖНО!!!"
" Пока я Президент -повышения пенсионного возраста не будет"В.Путин 2005г...
mikhail_spb_ 21 августа 2018 | 22:37
Повезло.
Ведь если бы она упала на Кремль в то время, как там работал нацдилер, то страна бы осиротела, а затем исчезла.
sensei54 21 августа 2018 | 22:45
mikhail_spb_: Вот именно. Ибо опыт есть.
В 86-м ракета после старта развернулась на 180, просвистела над Вардё (база НАТО, между прочим) и упала в озеро в Финляндии.
ac_dc 21 августа 2018 | 22:38
- Что с ракетой?
- Она улетела по непредсказуемой траектории
student_ru_ru 21 августа 2018 | 22:40
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя первое сообщение CNBC о неудачных испытаниях ракет, посоветовал слушать Владимира Путина и верить ему.
polikarpich 21 августа 2018 | 22:42
Дебилопуты и поверили с радостью и готовностью.
tazo_44 21 августа 2018 | 22:42
Эти русские все должны засрать, по своему подобию!!!
and_gol_ 21 августа 2018 | 23:10
tazo_44: Русские всякие бывают. Как и другие.
mikescholar 21 августа 2018 | 22:43
Что случилось с ядерной ракетой?
Она утонула.
and_gol_ 21 августа 2018 | 22:46
А мурманчане и не знают. Обама, сука, и после отставки гадит.
andy66 21 августа 2018 | 22:48
к подъему изделия привлечь авторов! Мультипликаторов!
hz6691 21 августа 2018 | 22:52
Врут! Все четыре ракеты до сих пор летают! Посадить не могут из-за "неограниченной дальности".
putkaput11 21 августа 2018 | 22:54
Опять дырявые понты,а без них в путаристической России -ни туды и ни сюды...
aantipov067 21 августа 2018 | 22:54
Так ведь, сказано же было- летит по непредсказуемой траектории...
Так и не стоит удивляться, тому, что она и по российскому городу может долбануть.
Непредсказуемость- ещё одна наша скрепа!
vot_eto_da 21 августа 2018 | 22:54
Сначала предполагались ядреные ракеты, потом ядреные торпеды. Потом решили совместить
nigelliri56 21 августа 2018 | 22:57
Это все русофобские штучки. Лапша на ядерном двигателе должна летать вечно.
curious69_ 21 августа 2018 | 22:58
Прощай норвежская селёдка....
oneoretwo 21 августа 2018 | 23:03
...ну, вот, а говорили "позитива нет" - пожалуйста: покупайте морепродукты мурманского рыбокомбината !...
(до чего ни дотянутся - все в говно превращается, уроды рукожопые)...
podwodnik 21 августа 2018 | 23:04
За треской теперь ходить с дозиметром? Чего не сделаешь ради гиперзвукового величия Родины.
sovapoliarnaia 21 августа 2018 | 23:04
Это из тех,что с вечным двигателем и могут вокруг Земли летать? Но,как в старину говорили, ниосилила.... А прибирать этот the srach теперь другим придётся. P\S "слушать президента и верить ему"-ага,ибо умом такое не понять)))))
aantipov067 21 августа 2018 | 23:04
Комментарий от Патрушева- Ну, во первых не облажались, а скорее, не совсем точно сработали))) Это была не ракета и она не падала в море и самое главное в ней не было ядерной установки))) Да товарищи, там был сахар!))
Такое ощущение, что в девяностых один из дурдомов передали правительству- сменили вывеску а контингент забыли перераспределить по другим психушкам..
grazschdanin 21 августа 2018 | 23:32
Об этом сообщает телеканал CNBC, ссылаясь на собеседников, знакомых с соответствующим докладом американской разведки. По их данным, это произошло в ноябре.
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В ноябре! А сегодня август. Это че, американская разведка узнает о событии через год? Или может придумывает?