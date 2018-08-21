Экс-глава РЖД Владимир Якунин получил немецкую рабочую визу
Об этом сообщает Deutsche Welle. Это изданию подтвердили в министерстве иностранных дел ФРГ. В Берлине несколько лет назад был зарегистрирован институт «Диалог цивилизаций», основателем которого является Якунин.
Комментарии29
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gordy 21 августа 2018 | 22:09
"В Берлине несколько лет назад был зарегистрирован институт «Диалог цивилизаций», основателем которого является Якунин."
Понесёт национальную идею в их социализм?
pro_hanov 21 августа 2018 | 22:18
gordy: Национальная идея плюс социализм = национал-социализм
patrikk_1 21 августа 2018 | 22:32
Экс-глава РЖД Владимир Якунин получил немецкую рабочую визу...
И что с того, или подразумевается что В.Якунин не имеет права получить в Германии вид на жительство? Только грязная мразь может просить ПМЖ в Германии? Ха-ха-ха. Вы как шлюхи ревнивые.
ostapbey 21 августа 2018 | 22:50
patrikk_1: Германия русской мрази недоступна в размере оплаты.
Вот в Латвии с Литвой русская мразь стоит в очереди за справкой на НЕГРАЖДАНСТВО хоть.
Христа ради и за сумму немалую в евро.
Или в долларах даже..
danko1 21 августа 2018 | 22:19
gordy: Да кто же с "православным" вором в Германии будет диалог вести?
sparky 21 августа 2018 | 22:24
gordy: Будет стрелки в Германии переводить. И за хорошую работу накопить на новое шубохранилище.
polsan 21 августа 2018 | 22:29
sparky: онЕ на сайте своём принимают помощь от всех желающих в свой фонд ))
sparky 21 августа 2018 | 22:49
polsan: РПЦ и российские пенсионеры обязательно помогут Якунину. Либо добровольно, либо через Кремль, но обязательно.
sparky 21 августа 2018 | 22:51
sparky: И Патрик уже деньги собирает. Он вон как взволновался, обязательно сотенку пошлет.
ostapbey 21 августа 2018 | 22:10
Якуниен??
А прочиталось что Путин.
Владимир!!
astet 21 августа 2018 | 22:11
Счастливый обладатель
первого шубохранилища в мире прав!
Если Путин не даёт больше воровать,
нечего здесь больше делать!
За границу, в поносную Гейропу!!!
a_and_ts Александр Симо 21 августа 2018 | 22:26
astet: Да Путин то воровать дает, вот только уже мало что осталось, и у кормушки слишком много вооруженных людей собралось.
novyrusich 21 августа 2018 | 22:11
Вот и Якунин гастарбайтером стал.
Потихоньку и все путриоты на Запад переедут.
А на фиг власть, коль нечего украсть.
Т.Шаов.
А в России они скоро все дотла разворуют.
danko1 21 августа 2018 | 22:11
А из Англии воров папашу с сыночками уже выгнали?
Ну не в России же "патриотам" награбленные миллиарды тратить.
Видно, что Путин договорился о крыше для своего спасителя от тюремного срока за ограбление питерского бюджета на 200 млн. дол.
rusof_ob 21 августа 2018 | 22:12
Получил право, в отличии мечтающих об этом буратин, мыть унитазы в Германии.
danko1 21 августа 2018 | 22:16
rusof_ob: Кто же портянок пустит в Германию?
"Работа" у Пригожина черная метка для портянок не только в земной жизни, но и в аду.
Им только мечтать остается и завидовать тем, кто имеет возможность ездить по Миру.
klegg 21 августа 2018 | 22:13
в шоп-тур чтоли иуда намылился?
salut__521 21 августа 2018 | 22:13
Эдак скоро бывшего вора-озёрщика начнут называть полноценным герром...
podwodnik 21 августа 2018 | 22:20
Неопалимый Якунин что-то явно чувствует, даром что из КГБ. Диалог цивилизаций сегодня безопасней вести находясь на противоположной от Родины стороне.
a_and_ts Александр Симо 21 августа 2018 | 22:32
podwodnik: Мне кажется Германия близковато. Лично я за диалогом наблюдаю из Новой Зеландии :)))
a_and_ts Александр Симо 21 августа 2018 | 22:29
И славненько. Так бы все. Мне не жалко - каждому нынешних властителей выдать по институту, только пусть в отставку подают и сидят тихо-тихо.
vladimirbelarus 21 августа 2018 | 22:30
Ну, одна цивилизация есть - германская, а где вторая? С кем германцы будут вести диалог?
justitia 21 августа 2018 | 22:56
vladimirbelarus: задалась тем же вопросом :))
stanislav1975 21 августа 2018 | 22:30
Удачно соскочил. Счастливой жизни на пенсии ветерану железных колёс!
sproter 21 августа 2018 | 22:34
Гастарбайтер
grishakras 21 августа 2018 | 22:35
Вот таких мудил , которые ничего не умеют, кроме , как разваливать - пруд пруди во власти
apels 21 августа 2018 | 22:42
Нормально все. Вначале деньги перекачал, легенду создал, теперь сам перетекает. Разведчик :)
citizeneco 21 августа 2018 | 22:46
Неужели его назначат министром немецких железных дорог? Ну тогда немцы получат возможность быстро убедиться в том, что российские чиновники являются большими фокусниками, когда выделенные на улучшение сервиса пассажиров деньги исчезают в неизвестном направлении, судя по плачевному состоянию российских поездов и затем материализуются в лондонских особняках сына Якунина. И куда теперь этот православный патриот будет привозить благодатный огонь, в Берлин?
odiniznas 21 августа 2018 | 22:51
Пусть поработает на немцев, Российские ЖД он уже поднял на недосягаемую высоту. Теперь надо ждать, когда его по "культурно-деловому" обмену со Шредером поставят расширять и улучшать ЖД немецкие.