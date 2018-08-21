Американский суд отказал акционерам группы «Альфа» в иске к авторам компромата на Дональда Трампа

Дело прекращено «с порицанием» истцов — это означает, что они больше не смогут подать аналогичное требование в будущем.

Иск был подан в Верховный суд столичного округа Колумбия против автора «досье» на президента США Кристофера Стила и лондонской компании Orbis Business Intelligence Limited, которые подготовили доклад для вашингтонской фирмы Fusion GPS. Трое бизнесменов из России Михаил Фридман, Герман Хан и Петр Авен утверждали, что в этих материалах содержатся «глубоко вредящие» их репутации обвинения. «Альфа-банк» там выглядит агентом российских властей, который пытался повлиять на выборы в США. Истцы требовали возмещения морального ущерба по суду присяжных. Однако, как передает агентство РИА Новости, суд встал на сторону ответчиков. Те, в свою очередь, требовали прекратить дело в соответствии с законом США, который препятствует искам, имеющим целью заставить замолчать противника, обременив его высокими судебными расходами. Этот закон, известный как Anti-SLAPP Act, призван защищать публикацию информации, представляющей общественный интерес.

При этом судья Энтони Эпстайн подчеркнул, что его не просили подтвердить или опровергнуть утверждения компрометирующего досье, где утверждалось, что акционеры «Альфы» причастны к «российскому вмешательству» в выборы в США.