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Эксклюзив Эха 22:02, 21 августа 2018

Россияне сегодня несли цветы к посольствам Чехии и Словакии в очередную годовщину ввода советских войск

Ранее с таким призывом выступил журналист Илья Клишин. Сам он столкнулся с трудностями при попытке возложить цветы.

О намерении принести цветы к посольствам диджитал-директор RTVi Илья Клишин объявил в Facebook за несколько дней до годовщины событий 1968 года. Однако сегодня утром, когда журналист уже хотел оставить цветы у чешского посольства, ему попытался помешать полицейский, рассказал «Эху Москвы» сам Клишин.

Позднее, уже днем, большого количества желающих возложить цветы у посольств не наблюдалось. У каждого из представительств лежало всего по несколько букетов. Самый большой из них, который положили на ограду чешского посольства, был обвязан лентой с надписью «за вашу и нашу свободу». Цветы привлекали внимание случайных прохожих, но убирать их охрана представительств не спешила. Полицейского усиления у посольств замечено не было.

В ночь на двадцать первое августа тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года Чехословакию оккупировали страны Варшавского договора, стремясь не допустить дальнейшей либерализации политического курса. Жертвами тех событий стали более четырехсот человек.

Комментарии

11

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rusof_ob 21 августа 2018 | 22:15

Чертополох, вплетенный в колючую проволоку?

blinorozhiy_chmo 21 августа 2018 | 22:17

Ну какие же россияне. Так. Бездельники какие-то никчемные.

polsan 21 августа 2018 | 22:21

blinorozhiy_chmo: давно тебя не банили, запах уж стоит от твоих замечаний, пора!!

amarnsky 21 августа 2018 | 22:26

rusof_ob: Переживают Россияне - стыдно... А что сейчас натворили? И куда цветы носить будем?

glotov 21 августа 2018 | 22:25

Интересно, а в остальных странах б. Варшавского договора несут?

(комментарий скрыт)

segserg 21 августа 2018 | 22:26

Заластали кого, не?

fresh_breeze 21 августа 2018 | 22:26

"сегодня утром, когда журналист уже хотел оставить цветы у чешского посольства, ему попытался помешать полицейский"
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В цветах могла быть бомба, полицейский добросовестно исполнил свои обязанности, он не обязан знать Клишина в лицо. Не знаю, как страж порядка, а, например, я так вообще впервые слышу такую фамилию.
Правда, говорить, что "россяине несли цветы к тем посольствам" — слишком голословно.
Клишин нёс цветы, это да. Россиянин ли он? По паспорту наверное россиянин, но не уверен, что его взгляд на события полувековой давности типичен для большинства россиян.

d_ed 21 августа 2018 | 22:37

fresh_breeze: Я цветы можно возлагать или дарить только от большинства? От себя лично россиянам нельзя?

mikr 21 августа 2018 | 22:28

В любой стране всегда найдется некоторое количество маргиналов, поступающих по своему не всегда адекватному разумению. При этом вовсе не обязательно их называть россиянами, чтобы у читателей не сложилось ошибочное впечатление будто бы речь идет о значительном количестве людей. Правильнее говорить что два или три человека пожелали выразить свое личное мнение о событиях 1968 года. А остальной российский народ отнесся к этой дате совершенно равнодушно.

abuvgrobu 21 августа 2018 | 22:48

Никакие россияне не несли цветов к посольствам Чехии и Словакии, а несли два-три кукцых букетика либеральные мрази из тех, кто хочет хоть тушкой, хоть чучелом засветиться в таких же сраных и никчемных либеральных СМИ, каковыми сами и являются..

ukrainian_katherina 21 августа 2018 | 23:31

У нас в Украине всегда есть день памяти Второй мировой войны 8го и 9го мая. Там на мемориале у нас в городе ходят величественно люди в орденах. Есть почти молодые –лет 50-60…. Гуляю с собаками 9 мая и встречаю парня, реально молодо выглядит, он возвращается с праздника весь в цяцьках. Спрашиваю – Афган? (для меня это больная тема, очень уважаю этих ребят за … самопожертвование) он с ухмылкой говорит, «Прага». Я пожалела, что у меня мопсы, а не немецкие овчарки. И он такой тщедушный – нам приказали стрелять. Да всем приказывают. Но ты же личность! Заткнись и сними ордена. Какой ты ветеран на танке против мирного населения?

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