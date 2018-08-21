Россияне сегодня несли цветы к посольствам Чехии и Словакии в очередную годовщину ввода советских войск
Ранее с таким призывом выступил журналист Илья Клишин. Сам он столкнулся с трудностями при попытке возложить цветы.
О намерении принести цветы к посольствам диджитал-директор RTVi Илья Клишин объявил в Facebook за несколько дней до годовщины событий 1968 года. Однако сегодня утром, когда журналист уже хотел оставить цветы у чешского посольства, ему попытался помешать полицейский, рассказал «Эху Москвы» сам Клишин.
Позднее, уже днем, большого количества желающих возложить цветы у посольств не наблюдалось. У каждого из представительств лежало всего по несколько букетов. Самый большой из них, который положили на ограду чешского посольства, был обвязан лентой с надписью «за вашу и нашу свободу». Цветы привлекали внимание случайных прохожих, но убирать их охрана представительств не спешила. Полицейского усиления у посольств замечено не было.
В ночь на двадцать первое августа тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года Чехословакию оккупировали страны Варшавского договора, стремясь не допустить дальнейшей либерализации политического курса. Жертвами тех событий стали более четырехсот человек.
Комментарии11
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rusof_ob 21 августа 2018 | 22:15
Чертополох, вплетенный в колючую проволоку?
blinorozhiy_chmo 21 августа 2018 | 22:17
Ну какие же россияне. Так. Бездельники какие-то никчемные.
polsan 21 августа 2018 | 22:21
blinorozhiy_chmo: давно тебя не банили, запах уж стоит от твоих замечаний, пора!!
amarnsky 21 августа 2018 | 22:26
rusof_ob: Переживают Россияне - стыдно... А что сейчас натворили? И куда цветы носить будем?
glotov 21 августа 2018 | 22:25
Интересно, а в остальных странах б. Варшавского договора несут?
segserg 21 августа 2018 | 22:26
Заластали кого, не?
fresh_breeze 21 августа 2018 | 22:26
"сегодня утром, когда журналист уже хотел оставить цветы у чешского посольства, ему попытался помешать полицейский"
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В цветах могла быть бомба, полицейский добросовестно исполнил свои обязанности, он не обязан знать Клишина в лицо. Не знаю, как страж порядка, а, например, я так вообще впервые слышу такую фамилию.
Правда, говорить, что "россяине несли цветы к тем посольствам" — слишком голословно.
Клишин нёс цветы, это да. Россиянин ли он? По паспорту наверное россиянин, но не уверен, что его взгляд на события полувековой давности типичен для большинства россиян.
d_ed 21 августа 2018 | 22:37
fresh_breeze: Я цветы можно возлагать или дарить только от большинства? От себя лично россиянам нельзя?
mikr 21 августа 2018 | 22:28
В любой стране всегда найдется некоторое количество маргиналов, поступающих по своему не всегда адекватному разумению. При этом вовсе не обязательно их называть россиянами, чтобы у читателей не сложилось ошибочное впечатление будто бы речь идет о значительном количестве людей. Правильнее говорить что два или три человека пожелали выразить свое личное мнение о событиях 1968 года. А остальной российский народ отнесся к этой дате совершенно равнодушно.
abuvgrobu 21 августа 2018 | 22:48
Никакие россияне не несли цветов к посольствам Чехии и Словакии, а несли два-три кукцых букетика либеральные мрази из тех, кто хочет хоть тушкой, хоть чучелом засветиться в таких же сраных и никчемных либеральных СМИ, каковыми сами и являются..
ukrainian_katherina 21 августа 2018 | 23:31
У нас в Украине всегда есть день памяти Второй мировой войны 8го и 9го мая. Там на мемориале у нас в городе ходят величественно люди в орденах. Есть почти молодые –лет 50-60…. Гуляю с собаками 9 мая и встречаю парня, реально молодо выглядит, он возвращается с праздника весь в цяцьках. Спрашиваю – Афган? (для меня это больная тема, очень уважаю этих ребят за … самопожертвование) он с ухмылкой говорит, «Прага». Я пожалела, что у меня мопсы, а не немецкие овчарки. И он такой тщедушный – нам приказали стрелять. Да всем приказывают. Но ты же личность! Заткнись и сними ордена. Какой ты ветеран на танке против мирного населения?