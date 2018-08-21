Россияне сегодня несли цветы к посольствам Чехии и Словакии в очередную годовщину ввода советских войск

Ранее с таким призывом выступил журналист Илья Клишин. Сам он столкнулся с трудностями при попытке возложить цветы.

О намерении принести цветы к посольствам диджитал-директор RTVi Илья Клишин объявил в Facebook за несколько дней до годовщины событий 1968 года. Однако сегодня утром, когда журналист уже хотел оставить цветы у чешского посольства, ему попытался помешать полицейский, рассказал «Эху Москвы» сам Клишин.

Позднее, уже днем, большого количества желающих возложить цветы у посольств не наблюдалось. У каждого из представительств лежало всего по несколько букетов. Самый большой из них, который положили на ограду чешского посольства, был обвязан лентой с надписью «за вашу и нашу свободу». Цветы привлекали внимание случайных прохожих, но убирать их охрана представительств не спешила. Полицейского усиления у посольств замечено не было.

В ночь на двадцать первое августа тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года Чехословакию оккупировали страны Варшавского договора, стремясь не допустить дальнейшей либерализации политического курса. Жертвами тех событий стали более четырехсот человек.