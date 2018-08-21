В Москве задержаны одиннадцать участников несанкционированной акции в поддержку Олега Сенцова
Этим вечером на Чистых прудах они стояли с портретами украинского режиссера и плакатами с призывами отпустить политзаключенных. По данным Новой газеты, всего в акции участвовали около тридцати человек. Задержанных увезли в ОВД «Басманное», — рассказал «Эху Москвы» муниципальный депутат района Виктор Котов.
Ранее один из задержанных Константин Котов в интервью проекту ОВД-Инфо сказал, что задержание происходило в грубой форме. Сегодняшняя акция была приурочена к сотому дню голодовки украинского режиссера, который отбывает наказание в российской колонии. По данным сайта МБХ-медиа, к этому моменту полиция начала отпускать задержанных.
Тем временем, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что Сенцова нельзя обменять на российских заключенных, которые содержатся на Украине. По словам омбудсмена, это противоречит законам обеих стран.
Как выразилась Москалькова, для решения вопроса необходимо искать другую правовую форму.
Комментарии6
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blinorozhiy_chmo 21 августа 2018 | 22:15
Пороть дебилов.
kochar 21 августа 2018 | 22:15
"...Как выразилась Москалькова, для решения вопроса необходимо искать другую правовую форму."
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Если она действительно не знает как,то пусть подаст в отставку и придёт другой который знает.
Лучше конечно пусть она спросит у участников несанкционированной акции и они точно скажут как.
Только не уверен,что форма диалога будет нежной.
patrikk_1 21 августа 2018 | 22:26
По данным Новой газеты, всего в акции участвовали около тридцати человек..
Тридцать человек? Какой позор, у Чарльза Мэнсона и то было больше поклонников, требовавших его освобождения.
malanoff 21 августа 2018 | 22:19
Мало им умирающего Сенцова , Давай еще одиннадцать друзей Сенцова заберём. Это за то , что никто не выходит переживать за Бутину ?. Кстати , кто такая ? Почему она не в Кимрах где нибудь отметилась ?
fresh_breeze 21 августа 2018 | 22:41
"Сегодняшняя акция была приурочена к сотому дню голодовки украинского режиссера"
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"Эхо" не устаёт делать из Сенцова шута горохового. Особенно это стало заметно, когда несколько дней назад объявил голодовку Удальцов, чьё состояние УЖЕ вызывает опасения.
А украинский "режиссёр", дуркуя там, пишет пьесы, строит творческие планы и пр.
Его даже принудительно не хотят кормить, хоть время от времени и вбрасываются в СМИ такие страшилки; просто потому не хотят, что нет смысла насильно вводить ему пищу, если он сам не прочь поесть.
vitalyrybinsk Виталий Молчанов 21 августа 2018 | 22:50
fresh_breeze: ВЫставит его из РФ, да и дело с концом. Вот одного с пробитой мошонкой выставили, да и забыли......