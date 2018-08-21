В Москве задержаны одиннадцать участников несанкционированной акции в поддержку Олега Сенцова

Этим вечером на Чистых прудах они стояли с портретами украинского режиссера и плакатами с призывами отпустить политзаключенных. По данным Новой газеты, всего в акции участвовали около тридцати человек. Задержанных увезли в ОВД «Басманное», — рассказал «Эху Москвы» муниципальный депутат района Виктор Котов.

Ранее один из задержанных Константин Котов в интервью проекту ОВД-Инфо сказал, что задержание происходило в грубой форме. Сегодняшняя акция была приурочена к сотому дню голодовки украинского режиссера, который отбывает наказание в российской колонии. По данным сайта МБХ-медиа, к этому моменту полиция начала отпускать задержанных.

Тем временем, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что Сенцова нельзя обменять на российских заключенных, которые содержатся на Украине. По словам омбудсмена, это противоречит законам обеих стран.

Как выразилась Москалькова, для решения вопроса необходимо искать другую правовую форму.