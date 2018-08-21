Минздрав пообещал проработать механизмы обеспечения детей препаратами, незарегистрированными в России

Об этом сообщила глава ведомства Вероника Скворцова. Ранее детский хоспис «Дом с маяком», фонд помощи хосписам «Вера» и родители детей с эпилепсией обратились к президенту Владимиру Путину. В тексте говорится, что в России недоступен ряд препаратов, необходимых для обезболивания, а также при судорогах у детей. Так в стране не зарегистрированы и не производится диазепам в микроклизмах и еще более десяти лекарств.