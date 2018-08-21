Минздрав пообещал проработать механизмы обеспечения детей препаратами, незарегистрированными в России
Об этом сообщила глава ведомства Вероника Скворцова. Ранее детский хоспис «Дом с маяком», фонд помощи хосписам «Вера» и родители детей с эпилепсией обратились к президенту Владимиру Путину. В тексте говорится, что в России недоступен ряд препаратов, необходимых для обезболивания, а также при судорогах у детей. Так в стране не зарегистрированы и не производится диазепам в микроклизмах и еще более десяти лекарств.
Комментарии5
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lager23 21 августа 2018 | 21:38
Возможно хозяин кинет кость со стола, и то хорошо... но, разве это нормально?
bamashka 21 августа 2018 | 21:40
И долго придётся этим несчастным мамам обещанного ждать?
aleks50 Алексей Клубников 21 августа 2018 | 21:40
У скворцовой всего 7 нуждающихся детей. Стольких и облагодействует. Остальным десяткам тысяч можно писать Вове письма. На какие нужды использует их его администрация даже думать противно.
basel812 21 августа 2018 | 21:46
Именно больные дети должны быть главной заботой государства. Направить на это все возможные средства.
Оплатить лечение в любой стране и любые лекарства. Хватит тратить бюджет на захватнические войны
и на правителей-людоедов.
rusof_ob 21 августа 2018 | 21:48
Это расия, детка!