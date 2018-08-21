Конституционный суд Москвы отклонил жалобу «Радио Свобода» на решение о штрафе в сто тысяч рублей по иску Минюста
Об этом говорится на сайте радиостанции. По мнению ведомства, «Радио Свобода» вовремя не предоставила отчетность как организация, выполняющая функции иностранного агента. В жалобе говорилось, что документы невозможно было подать в срок, поскольку Минюст, несмотря на неоднократные обращения, не подготовил формы отчетности и не разъяснил вовремя точный порядок подачи и заполнения.
Комментарии5
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romantik56 21 августа 2018 | 21:37
А разве в каждом хуторе в стране имеется конституционный суд?
blinorozhiy_chmo 21 августа 2018 | 21:42
РС - одна из наиболее омерзительных продажных пропагандистских помоек.
Чего только стоят её русофобские бездарные ведущие соколов, рыковцева и прочие дешевки. ))
kottigr1 21 августа 2018 | 21:59
blinorozhiy_chmo: Штраф за то что не принесли туда-не знаю куда, то-не знаю что..
xoxloparasha 21 августа 2018 | 21:39
Подпиндосные пропагандоны не обеднеют ,да и сумма смешная .
max3446 21 августа 2018 | 21:56
конституционный суд вообще не рассматривает дела по существу. видать у этого иностранного агента очень глупые юристы, наверное их миньонов ничтожества наврального, те юристы тоже что плакать хочется. Позорят только юридическое сообщество. представляю стыдно теперь тем кто дал диплом тому же жданову и прочим миньонам мутанта с 46 размером ноги