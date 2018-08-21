Конституционный суд Москвы отклонил жалобу «Радио Свобода» на решение о штрафе в сто тысяч рублей по иску Минюста

Об этом говорится на сайте радиостанции. По мнению ведомства, «Радио Свобода» вовремя не предоставила отчетность как организация, выполняющая функции иностранного агента. В жалобе говорилось, что документы невозможно было подать в срок, поскольку Минюст, несмотря на неоднократные обращения, не подготовил формы отчетности и не разъяснил вовремя точный порядок подачи и заполнения.