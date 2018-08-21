Петрозаводский городской суд до 26 октября оставил под стражей Юрия Дмитриева
Его подозревают в насильственных действиях сексуального характера. Адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев в интервью «Эху Москвы» сказал, что решение будет обжаловано.
Виктор Ануфриев назвал происходящее «произволом» и добавил, что такое часто встречается в России. По его словам, в этот раз суд мог бы быть более внимательным, поскольку подобные обстоятельства были и при рассмотрении первого дела, по которому Дмитриева оправдали.
Комментарии5
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azrilev 21 августа 2018 | 21:41
Ну сколько можно издеваться над невинным человеком? Это насилие над ЛИЧНОСТЬЮ, причем явно невиновной.
blinorozhiy_chmo 21 августа 2018 | 21:50
Престарелый педофил от Правосудия не уйдет и это правильно!
putin_itogy 21 августа 2018 | 21:45
Падаль чекистская! сука гебнявая!
Он же мальчиков в животик не целовал..??
А за что..?
Архивы ваши разворошил..?
Так то, вы же, ГРАЖДАН СССР РАССТРЕЛИВАЛИ ПАЧКАМИ, В КАРЕЛЬСКИХ ЛЕСАХ!
Там, ваш "прославленный генерал" НКВД, Вася Блохин,
своими натруженными руками, расстрелял 20 тысяч ГРАЖДАН СССР!!
Вы, суки гебнявые, ЧЕКИСТЫ - УБИЛИ ГРАЖДАН СССР,
БОЛЬШЕ ЧЕМ УБИЛИ ФАШИСТЫ ВО ВСЕЙ 2-Й МИРОВОЙ ВОЙНЕ!!
Мрази, горите вы в Аду, падаль чекистская!!!!!
blinorozhiy_chmo 21 августа 2018 | 21:53
Крутится-вертится старый педофил, как уж на сковородке, но Закон и Правосудие не дают ему избежать наказания за насильственные действия сексуального зарактера по отношению к малолетним детям.
И это очень важно для профилактики рецидива у педофилов!
putin_itogy 21 августа 2018 | 21:54
blinorozhiy_chmo: Закон и Правосудие..?
Его что, в Америке судят...?