Петрозаводский городской суд до 26 октября оставил под стражей Юрия Дмитриева

Его подозревают в насильственных действиях сексуального характера. Адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев в интервью «Эху Москвы» сказал, что решение будет обжаловано.

Виктор Ануфриев назвал происходящее «произволом» и добавил, что такое часто встречается в России. По его словам, в этот раз суд мог бы быть более внимательным, поскольку подобные обстоятельства были и при рассмотрении первого дела, по которому Дмитриева оправдали.