Бывший адвокат президента США Дональда Трампа, по некоторым данным, пошел на сделку со следствием

Как сообщает со ссылкой на источники телеканал ABC, между адвокатами Майкла Коэна и прокуратурой южного округа штата Нью-Йорк достигнута предварительная договоренность. Она касается обвинений в уклонении от уплаты налогов, нарушении, связанных с финансированием предвыборной компании Трампа и махинациях в банковской сфере. По условиям сделки, как сообщается, Коэн признает себя виновным.