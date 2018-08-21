Бывший адвокат президента США Дональда Трампа, по некоторым данным, пошел на сделку со следствием
Как сообщает со ссылкой на источники телеканал ABC, между адвокатами Майкла Коэна и прокуратурой южного округа штата Нью-Йорк достигнута предварительная договоренность. Она касается обвинений в уклонении от уплаты налогов, нарушении, связанных с финансированием предвыборной компании Трампа и махинациях в банковской сфере. По условиям сделки, как сообщается, Коэн признает себя виновным.
Комментарии3
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mavviomi 21 августа 2018 | 21:39
О - оу... Дони вляпался...
kottigr1 21 августа 2018 | 21:45
mavviomi: Сдаст Доню.. Надо бы ему место готовить рядом с Януковичем..
nikolaitschi 21 августа 2018 | 21:49
Почему-то все, переговорившие с нашим президентом, до конца сериала не доживают. У них это какая-то форма суицида.