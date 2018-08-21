В Microsoft не сомневаются в том, что за последней попыткой кибератаки на американских политиков стоят хакеры з РФ
Об этом президент компании Брэд Смит сказал в интервью телеканалу MSNBC. О российском происхождении угрозы, по его мнению, говорит целенаправленность и специфичность атак. Ранее компания заявила о попытке российских хакеров атаковать ресурсы, связанные с американским сенатом. В российском МИДе на это сказали, что Microsoft вынуждена участвовать в захватившей Вашингтон «охоте на ведьм», а Россия сделает из этого выводы.
Комментарии13
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blinorozhiy_chmo 21 августа 2018 | 21:38
Никто так не соврет, как микрософт, а также любой представитель госдепа.
Факт очевидный всем.
kottigr1 21 августа 2018 | 21:38
blinorozhiy_chmo: Врут как Путин ?
danko1 21 августа 2018 | 21:41
kottigr1: Такая репутация уже у Путина, закоренелого преступника.
Да и потом всегда надо спрашивать: кому это выгодно?
И ответ очевиден, как бы привычно всё не отрицали в Кремле.
good_warrior 21 августа 2018 | 21:52
danko1:
Ты, Галя, как Карина Орлова
У неё тоже голова нездорова!
tvitov66 21 августа 2018 | 21:41
kottigr1: да не - эти любители, а ПУтин ПРОФЕССИОНАЛ! Врёт так же хорошо как опаздывает
liquidsky__ 21 августа 2018 | 21:38
" говорит целенаправленность и специфичность атак"
Железный аргумент ))
edyunia 21 августа 2018 | 21:45
liquidsky__: \\Железный аргумент ))\\
Предъява писькоуса пожелезнее будет.
mathmovesu 21 августа 2018 | 21:50
liquidsky__: хакерская группа, которая это сделала, идентифицирована, как APT28. причастность APT28 к предыдущим взломам доказана...
o_smirnov 21 августа 2018 | 21:41
"хакеры з РФ" - это по-украински.
По-русски надо писать "хакеры из РФ".
good_warrior 21 августа 2018 | 21:43
Русские они такие
И в том что они во всём виноваты не нужны доказательства никакие!:))
kottigr1 21 августа 2018 | 21:56
good_warrior:
Такие у преступников обстоятельства
Собирают не для них, а для суда доказательства...
rips4 21 августа 2018 | 21:47
На эхе явно свидомые ботрачат.. "з Рф*...))
ostapbey 21 августа 2018 | 22:00
Если вдруг случится великое чудо, и Россия переплюнет фирмочку Микрософт компьютерными технологиями (допустим теоретически хоть), то неужели российские конструкторы не закладут в свои процессоры с прочей лабудой элементной базы свои закладки? На всякий случай..чтоб поймать вражину при необходимости..
А, с другой стороны, если только признать что они и этого не закладут.
А только за воротник закладут даже..))))))