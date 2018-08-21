В Microsoft не сомневаются в том, что за последней попыткой кибератаки на американских политиков стоят хакеры з РФ

Об этом президент компании Брэд Смит сказал в интервью телеканалу MSNBC. О российском происхождении угрозы, по его мнению, говорит целенаправленность и специфичность атак. Ранее компания заявила о попытке российских хакеров атаковать ресурсы, связанные с американским сенатом. В российском МИДе на это сказали, что Microsoft вынуждена участвовать в захватившей Вашингтон «охоте на ведьм», а Россия сделает из этого выводы.