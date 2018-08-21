После жесткого задержания мужчины в аэропорту Домодедово возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий

Об этом сообщает Следственный комитет. Расследование началось после публикации в соцсетях видеозаписи. На этих кадрах видно, как один полицейский наносит мужчине удары руками и ногами, другой удерживает женщину, предположительно жену пострадавшего. На этом видео также есть ребенок, который пытается ударить полицейского рюкзаком. Как следует из заявлений силовых ведомств, инцидент произошел в воскресенье. Полицейские говорят, что заметили нетрезвого человека, который нецензурно выражался, вел себя вызывающе и оскорблял сотрудника, который стал проверять у него документы. Впрочем, этот момент на видео не попал.