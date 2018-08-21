После жесткого задержания мужчины в аэропорту Домодедово возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий
Об этом сообщает Следственный комитет. Расследование началось после публикации в соцсетях видеозаписи. На этих кадрах видно, как один полицейский наносит мужчине удары руками и ногами, другой удерживает женщину, предположительно жену пострадавшего. На этом видео также есть ребенок, который пытается ударить полицейского рюкзаком. Как следует из заявлений силовых ведомств, инцидент произошел в воскресенье. Полицейские говорят, что заметили нетрезвого человека, который нецензурно выражался, вел себя вызывающе и оскорблял сотрудника, который стал проверять у него документы. Впрочем, этот момент на видео не попал.
Комментарии12
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
nns33 21 августа 2018 | 21:15
Вели себя правоохранители вызывающе. Избивал один из них мужчину с остервенением на глазах у испуганного ребёнка. А если даже мужчина был выпивши,то можно вот так избивать?
vasilevich58 21 августа 2018 | 21:33
Садисты на любимой работе!
И им ещё за удовлетворение своих извращённых страстей нехилую зарплату платят!
oo0oo 21 августа 2018 | 21:55
В Америке за такие проделки копы без лишних слов всадили бы нарушителю пулю в башку, а ребенок за удар полицейского получил бы тюремный срок. Вы этого хотите, прокладки?)
rusof_ob 21 августа 2018 | 21:36
nns33: привыкайте, мужик еще легко отделался. Главное, когда вас будут давить тракторами, как импортных гусей, повторять : "крымнаш", ведь на миру и смерть красна.
amarnsky 21 августа 2018 | 21:50
nns33: Чему же учит этих милицанеров Семья и школа?...
neon001 21 августа 2018 | 21:15
мент херачит, все боятся подойти, на мобилки снимают, негодуют. пока миллионы против беспредела не выйдут - ничего не будет. он так непринужденно медленно избивает - ему никто не мешает.. ну и сцена...
lenin3 21 августа 2018 | 21:16
Непонятно из новости,против кого возбуждено дело:против полицаев или против мужика...
isnowanaarene 21 августа 2018 | 21:16
Мундиаль всё.
vincenttt 21 августа 2018 | 21:16
выродки мусорилы..
kunst54 21 августа 2018 | 21:27
"И не вступая в спор, окурок выплюнул и выстрелил в упор"...
rusof_ob 21 августа 2018 | 21:29
. Полицейские говорят, что заметили нетрезвого человека, который нецензурно выражался, вел себя вызывающе и оскорблял сотрудника, который стал проверять у него документы
------------
По описанию полицейского - настоящий патриот расии, значит, полицейские, или были пьяны, или под воздействием наркотиков, ск прав, надо наказать.
ac_dc 21 августа 2018 | 21:40
Комбат этому менту уж наверняка прочитал кобылью молитву
" Ты что ж, (нетрадиционный !) совсем ( лишился способности мыслить???!!!) ты ( пониженный в социальной ответственности! ) не мог потерпеть до участка?
Здесь бы и ( провел воспитательную беседу ) с этим (домашним животным )