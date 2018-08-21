Вячеслав Володин отказался комментировать расследование Фонда борьбы с коррупцией
Отвечая на соответствующий вопрос журналиста газеты Коммерсант, спикер Госдумы сказал, что имеет право не давать ответы на вопросы про свою личную жизнь. На прошлой неделе Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, в котором говорилось, что 82-летняя мать Володина Лидия Барабанова владеет квартирой в элитном комплексе и недавно зарегистрировала очередную компанию с уставным капиталом 10 миллионов рублей.
Комментарии29
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kottigr1 21 августа 2018 | 21:05
Воруют все, а отвечать требуют Володина..
malanoff 21 августа 2018 | 21:13
kottigr1: Вы чё , какая Баранова ? Мама ? Слава богу , что ещё до сих пор не отрекся.
danko1 21 августа 2018 | 21:19
malanoff: Володина о личной жизни и о его гемосексуальных наклонностях никто не спрашивает.
Но считать Россию и все в ней не только Путиным, но и своей собственностью никто не спрашивает.
За награбленные миллиарды, даже на маму записанные, отвечать надо по закону.
Но путинские подельники отвечают только перед Путиным, на население плюют.
proxxit 21 августа 2018 | 21:31
danko1:
Тебе, воровавшей у стариков, инвалидов и детей на пару со Старовойтовой и её гомиками, типа Милонова, тоже придётся ответить...
Твою внучку, жирующую а границей на ворованное тобой и Галей по-любому найдут.
ura_123 21 августа 2018 | 21:37
malanoff: У Володина девичья фамилия Баранов? Вячеслав Лидиевич Баранов!
;-)
tvitov66 21 августа 2018 | 21:13
kottigr1: У Володина взрослая самостоятельная мама - пусть сама и отвечает
malanoff 21 августа 2018 | 21:19
tvitov66: Сын за маму не отвечает , Новый мэм в эпоху неосталинизма.
lenin3 21 августа 2018 | 21:13
kottigr1:дык,журналисту надо было Володину не микрофон,а паяльник сувать.Хоть один бы сознался,а журналистам пример был бы,как интервью брать...)))
ihtamnet 21 августа 2018 | 21:08
Естественно. А ни то мама увидит и поймёт, что не все пенсионеры живут так кучеряво как она.
neyexo 21 августа 2018 | 21:12
Причем тут Володин?
О бизнесе вопросы нужно задавать предпринимателю - его маме.
cobakevich 21 августа 2018 | 21:24
neyexo:
А его мать в состоянии связать пару слов ?
Ей молиться надо и грехи сыночка замаливать, а то как бы чего не вышло.
malanoff 21 августа 2018 | 21:30
cobakevich: Представляю , как мать Володина ежедневно молится ночами за сына. Мне кажется , что ей уже давно должно быть не до бизнеса.
chernyij 21 августа 2018 | 21:13
Всё так просто, можно продолжать и дальше в том же духе.
vincenttt 21 августа 2018 | 21:14
Надо же как заднеприводный-то смутился!...Грабить российских старух и детей и убивать людей не смущается, а отвечать кишка разработанная тонка!
rusof_ob 21 августа 2018 | 21:20
Журналисты совсем расспоясались. Пора для таких вводить расстрельную статью, хочешь жить в великой стране - молчи в в трехцветную тряпочку.
piter_ug 21 августа 2018 | 21:21
//имеет право не давать ответы на вопросы...//
У типо-общественного деловичка личная жизнь - это совсем другое.
А то, что связано с невесть откуда взявшимися деньгами, это не личная жизнь, а махровая коррупция.
lager23 21 августа 2018 | 21:21
спикер Госдумы сказал, что имеет право не давать ответы на вопросы про свою личную жизнь.
/////////
Конечно нет, этот Вова противоречивая личность, он одновременно гомофоб и гей!
Вот такая история, можете сами проверить!
xxxapek 21 августа 2018 | 21:22
В путинской России сын за мать не отвечает.
cobakevich 21 августа 2018 | 21:22
Какая же это личная жизнь, а тем более если касается спикера Госдумы, у которого выжившая из ума мать - алкоголичка миллиардерша по подставным документам ...
Это самая настоящая коррупция, в приличном государстве такой спикер давно бы пустил пулю в висок или как минимум был отправлен за решетку вместе с полоумной матерью пожизненно.
sparky 21 августа 2018 | 21:23
Эдак он и декларацию об имуществе и доходах откажется подавать, сославшись на личную жизнь.
begly_ 21 августа 2018 | 21:36
sparky:
Ну почему же, покажет квартиру в коммуналке, 21ю волгу, прицеп на резиновом ходу "Скиф",покосившуюся дачу за 101м километром..
sparky 21 августа 2018 | 21:46
begly_: Забывать ты стал, в коммуналке только комната, изредка две :)).
Но если он так покажет, народ заплачет от сочувствия к его нищете и будет умолять президента выделить Володину отдельный угол. И все обругают его жадную мамашу.
alexandr400 21 августа 2018 | 21:24
Кто же го посадит, он же....
begly_ 21 августа 2018 | 21:39
alexandr400:
А кого сажать то?, человек заработал и смог распределить подарками имущество по близким родственникам.
А ручки то Володина вот они!, чистые, белые, без мозолей..
salut__521 21 августа 2018 | 21:33
Коррупционная морда ещё и издевается - личная жизнь у него, видите ли, в госкарманах...
aleks50 Алексей Клубников 21 августа 2018 | 21:33
Скромняшка.
andrejs 21 августа 2018 | 21:41
Тогда валить надо с госслужбы
sparky 21 августа 2018 | 21:54
andrejs: С госслужбы он уже отвалил, теперь он слуга народа, не абы кто.
nikolaitschi 21 августа 2018 | 21:58
У чиновников личных дел не бывает. Вот люди, даже матерей доведут до своего уровня...