Вячеслав Володин отказался комментировать расследование Фонда борьбы с коррупцией

Отвечая на соответствующий вопрос журналиста газеты Коммерсант, спикер Госдумы сказал, что имеет право не давать ответы на вопросы про свою личную жизнь. На прошлой неделе Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, в котором говорилось, что 82-летняя мать Володина Лидия Барабанова владеет квартирой в элитном комплексе и недавно зарегистрировала очередную компанию с уставным капиталом 10 миллионов рублей.