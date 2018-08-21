Суд в США отказал акционерам группы Альфа в иске о клевете к автору компрометирующего досье на Дональда Трампа

Об этом сообщает РИА со ссылкой на решение суда. Михаил Фридман, Герман Хан и Петр Авен подавали иск против Кристофера Стила, Верховный суд столичного округа Колумбия. В заявлении также фигурировала лондонская фирма «Orbis Business Intelligence Limited», которая участвовала в подготовке доклада. Истцы говорили, что в досье содержатся вредящие их репутации обвинения в сотрудничестве с российскими властями с целью вмешательства в американские выборы. Они требовали возмещения морального ущерба. Согласно решению суда, истцы больше не смогут подать аналогичный иск в будущем.