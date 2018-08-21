Суд в США отказал акционерам группы Альфа в иске о клевете к автору компрометирующего досье на Дональда Трампа
Об этом сообщает РИА со ссылкой на решение суда. Михаил Фридман, Герман Хан и Петр Авен подавали иск против Кристофера Стила, Верховный суд столичного округа Колумбия. В заявлении также фигурировала лондонская фирма «Orbis Business Intelligence Limited», которая участвовала в подготовке доклада. Истцы говорили, что в досье содержатся вредящие их репутации обвинения в сотрудничестве с российскими властями с целью вмешательства в американские выборы. Они требовали возмещения морального ущерба. Согласно решению суда, истцы больше не смогут подать аналогичный иск в будущем.
Комментарии9
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kottigr1 21 августа 2018 | 21:20
И ведь Путин в этот суд не позвонит...
dmast79 21 августа 2018 | 21:23
kottigr1: Зато наш суд запросто накажет эту троицу за сотрудничество с американскими властями.
Альфа банк последний крупный оплот либералов-западников, и должен быть национализирован.
kottigr1 21 августа 2018 | 21:26
dmast79: Альфа всегда был главным, "домашним" банком чекистов.. Это ещё постараться нужно. что бы заподозрить его в либерализме...
blinorozhiy_chmo 21 августа 2018 | 21:35
Американские суды - редчайшей продажности заведения. Правды там не найти и никогда там ее и не было.
Факт всем известный.
proxxit 21 августа 2018 | 21:38
kottigr1:
+100
Оплотам либерализма является только пользующая тебя твоя Куйбышевская дурка...
Престарелые куйбышевские пердуны, типа Лёши Ловчева, выведенные большевиками из деревни и от этого мнящие себя в либералах - это что то...
tvitov66 21 августа 2018 | 21:28
dmast79: а я ЗА - чем быстрее разграбят остатки зачатков тем быстрее эта вся хрень рубанётся. "Чем хуже тем лучше"(с) поговаривал творец прошлой революции другой Вовочка
malanoff 21 августа 2018 | 21:39
kottigr1: Да , писец подкрался не заметно. Хотели остаться белыми ? Минимум остались рыжими.
seryj_wolk 21 августа 2018 | 21:25
Послали жуликов и воров. Еще один минус к их репутации. А она на Западе дорогого стоит.
timwlad87 21 августа 2018 | 21:42
Ну вот и ответ украинским политологам которые раздували конспирологию о признании международными судами россию как окупнта и получения с россии контрибуции забрав все акции по соверному потоку один.
Оупационным режимом признается международными судами майданная политическая власть.
Так что матрасы с брииантами под жопой у майданной власти придется отдать на откуп украинской федерации при принятии минских соглашений 2 чтобы была всеобщая амнистия.