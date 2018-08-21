Почти половина россиян – 45% – считают, что Россия пытается вмешиваться во внутренние дела других государств
Такие результаты опроса, проведенного исследовательской компании Pew Research Center, приводит РБК. Опрос проводился с конца мая до конца июля среди тысячи человек. Сорок шесть процентов заявили, что Москва не вмешивается в дела других стран.
Комментарии32
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proxxit 21 августа 2018 | 20:39
То, что Путин для замены состарившегося "Аншлага" отдал туповатых свидомых селюков винницким евреям, благодаря комплексам гидности, несомненно является фактом вмешательства во внутренние дела окраины.
kottigr1 21 августа 2018 | 20:45
proxxit: То что Россия пытается вмешиваться во внутренние дела других государств и раньше не вызывало сомнений у большинства россиян..
При Путине штурмовики врываются в кинотеатры, громят выставки и при Гитлере штурмовики врывались в кинотеатры, выставочные залы.
При Путине в РФ убивают несогласных и при Гитлере убивали несогласных.
Путин напал на Украину и Гитлер напал на Украину.
Власть Путина поддерживают лживые СМИ и власть Гитлера опиралась на геббельсовскую пропаганду.
Путин оккупировал Крым и Гитлер оккупировал Крым.
Путин ненавидит страны цивилизованного Запада и Гитлер ненавидел страны цивилизованного Запада.
Путин строит крымский мост и у Гитлера был его мост в Крым.
Путин нападает на соседние страны без объявления войны и Гитлер нападал на соседние страны не объявляя войну.
Но у большинства опрошенных после всего этого возникал острый вопрос к Владимиру Владимировичу.. Ну и где в России её прекрасные немецкие автобаны.. !?
proxxit 21 августа 2018 | 20:49
kottigr1:
Старинные клиенты Куйбышевской дурки, типа тебя, Леша - это всегда позитив!
Только потомственные слабоумные холуйки, типа тебя, могут называть демократическое волеизъявление жителей Крыма - оккупацией...
kottigr1 21 августа 2018 | 20:51
proxxit: К волеизъявлениям не подталкивают прикладами АК люди с закрытыми лицами со споротыми знаками различия...
proxxit 21 августа 2018 | 20:57
kottigr1:
Глупыш, ты Лёша Ловчев, лично бегаешь голосовать за Путина и за совковую пенсию лижешь ВВП руки, аки покойница Кони.
kottigr1 21 августа 2018 | 20:59
proxxit: Вас снова накачали галлюциногенами ?
proxxit 21 августа 2018 | 21:08
kottigr1:
Для начала, хорошо, что ты согласился с тем, что бегаешь голосовать за темнейшего без всякого АК...
Жаль, что процесс излечения, таких, как ты, - нестабилен и твоя кукушка всегда может улететь, уступая место твоей белочке.
kottigr1 21 августа 2018 | 21:15
proxxit: Это Вы всё с утки разглядели, пролетая над гнездом кукушки ?
proxxit 21 августа 2018 | 21:26
kottigr1:
Видишь Лёша, как всё просто - кукушечка в момент покинула твоё, засранное перестроечным телевизором, гнёздышко...
Нда-с... Твоя Куйбышевская дурка - это что то...
kottigr1 21 августа 2018 | 21:29
proxxit: Рад что Вам нравится гостеприимство Куйбышевской дурки.. Поправляйтесь. Вы в надежных руках.
ura_123 21 августа 2018 | 20:58
proxxit: В Одессе чёрно-оранжевое волеизъявление не прокатило,чисто шашлычков пожарили и разошлись,правильно обломчик?
tuman13 21 августа 2018 | 21:20
ura_123: А это что тут за свидомое дерьмо радуется гибели людей?
ura_123 21 августа 2018 | 21:39
tuman13: Так ты не радуйся,глазки потупь в пол и пусти слезу.
v_bnd 21 августа 2018 | 21:49
tuman13: "радуется" - где ? Простая констатация факта.
dmast79 21 августа 2018 | 21:20
ura_123: А потом хохлы в котлах удивлялись - "а нас то за шо" "вместе учились" "вместе служили"... именно после Одессы миллионы россиян расстались с иллюзиями и оказались способны хладнокровно и даже с удовольствием уничтожать АТОшников.
novyrusich 21 августа 2018 | 21:59
dmast79: Грабили и убивали в Донбассе не миллионы россиян, это ты мразь клевещешь на россиян, Грабили и убивали в Донбассе несколько десятков тысяч мерзких нацистских тварей вроде тебя.
большинству этих тварей ужпеп приходится в аду платить за то что творили. У других это еще впереди. Готовься.
zztop1960 21 августа 2018 | 20:51
kottigr1: Ну и где в России её прекрасные немецкие автобаны.. !? Автобаны теперь в Польше , Хорватии , наверное благодаря Путину
pravdatut 21 августа 2018 | 21:15
proxxit: Маланка, скажи, Шаломов, Мендель легко и много лет имеют росийских, послушных овец-терпил. Когда финиш, или Китай вызволыть?.
proxxit 21 августа 2018 | 21:24
pravdatut:
Послушные Путинские овцы, в отличии от гидных и свободных, скупают новые авто, мотаются по заграницам, строят небоскрёбы, автотрассы и мосты...
Там где Русский Мир, в Крыму, в Приднестровье, в Абхазии - там Мир... Там, куда припёрлось свидомое лохлобыдло - Одесса, Донбасс - смерть и кровь.
ura_123 21 августа 2018 | 21:42
proxxit: Странно,в Краматорске и Славянске,откуда рюзъкый мир погнали ссаной метлой сейчас мир и не стреляют,впрочем как и в Одессе. В отличии от донецка и Луганска, не так ли обломчик?
protoukrop 21 августа 2018 | 20:50
Интересно, а сколько российские псевдолиберасты смогут назвать стран, которые не вмешиваются и никогда не вмешивались в дела других стран ??? А что касается главного пупа демократии - Соединенных Штатов Омерики - то вообще трудно назвать хоть одну страну в мире, в дела которой США никогда не вмешивалась.
neon001 21 августа 2018 | 20:53
так может они этому рады. а то не уточняется. многие недовольные властью считают, что власть недостаточно жестока). нужно было киев брать ну итд)))
ugiazov 21 августа 2018 | 21:03
Провести опрос россиян: "Как они считают, можно ли нарушать законы".
foma55 21 августа 2018 | 21:04
А великие правители,а именно таковым себя считает Путин,всегда вмешиваются во внутренние и внешние дела других государств.
pravdatut 21 августа 2018 | 21:21
foma55: Он не великий, а подражатель старых имперских методов торможения недоразвалившейся империи.
com30 21 августа 2018 | 21:39
foma55:
//великие правители,а именно таковым себя считает //
Для таких "великих правителей" в каждой психиатрической больнице есть отдельная палата, в основном там преобладают "наполеоны", этот видимо воспринимает себя как Гитлера и Сталина в одном флаконе.
odiniznas 21 августа 2018 | 21:07
Думаю, что из этих 45%, верящих во вмешательство России, 30% это вмешательство одобряют и считают не только "традиционной работой" с "партнерами", но и особой доблестью.
edun1952 21 августа 2018 | 21:09
Не пройдет и полсрока похмелье достанет...
vadimp 21 августа 2018 | 21:20
"Почти половина россиян – 45% – считают, что Россия пытается вмешиваться во внутренние дела других государств"
И дурой бы была ежели бы не пыталась вмешиваться!
Другое дело где и как.
ivan14 21 августа 2018 | 21:27
Верно это подтверждает рисованность выборных процентов . Путчисты - Путинисты
com30 21 августа 2018 | 21:28
Что то маленький процент.
Куда делся угар "вставания с колен"?
86% Путлеровцев крымнашистов, должны быть уверены, что РФ не просто пытается, а нагло вмешивается во внутренние и внешние дела других государств, притом военным путем.
lager23 21 августа 2018 | 21:29
В принципе это нормально, но должно соответствовать возможностям, а не амбициям недоумков....