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20:32, 21 августа 2018

Почти половина россиян – 45% – считают, что Россия пытается вмешиваться во внутренние дела других государств

Такие результаты опроса, проведенного исследовательской компании Pew Research Center, приводит РБК. Опрос проводился с конца мая до конца июля среди тысячи человек. Сорок шесть процентов заявили, что Москва не вмешивается в дела других стран.

Комментарии

32

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proxxit 21 августа 2018 | 20:39

То, что Путин для замены состарившегося "Аншлага" отдал туповатых свидомых селюков винницким евреям, благодаря комплексам гидности, несомненно является фактом вмешательства во внутренние дела окраины.

kottigr1 21 августа 2018 | 20:45

proxxit: То что Россия пытается вмешиваться во внутренние дела других государств и раньше не вызывало сомнений у большинства россиян..
При Путине штурмовики врываются в кинотеатры, громят выставки и при Гитлере штурмовики врывались в кинотеатры, выставочные залы.
При Путине в РФ убивают несогласных и при Гитлере убивали несогласных.
Путин напал на Украину и Гитлер напал на Украину.
Власть Путина поддерживают лживые СМИ и власть Гитлера опиралась на геббельсовскую пропаганду.
Путин оккупировал Крым и Гитлер оккупировал Крым.
Путин ненавидит страны цивилизованного Запада и Гитлер ненавидел страны цивилизованного Запада.
Путин строит крымский мост и у Гитлера был его мост в Крым.
Путин нападает на соседние страны без объявления войны и Гитлер нападал на соседние страны не объявляя войну.

Но у большинства опрошенных после всего этого возникал острый вопрос к Владимиру Владимировичу.. Ну и где в России её прекрасные немецкие автобаны.. !?

proxxit 21 августа 2018 | 20:49

kottigr1:

Старинные клиенты Куйбышевской дурки, типа тебя, Леша - это всегда позитив!

Только потомственные слабоумные холуйки, типа тебя, могут называть демократическое волеизъявление жителей Крыма - оккупацией...

kottigr1 21 августа 2018 | 20:51

proxxit: К волеизъявлениям не подталкивают прикладами АК люди с закрытыми лицами со споротыми знаками различия...

proxxit 21 августа 2018 | 20:57

kottigr1:

Глупыш, ты Лёша Ловчев, лично бегаешь голосовать за Путина и за совковую пенсию лижешь ВВП руки, аки покойница Кони.

kottigr1 21 августа 2018 | 20:59

proxxit: Вас снова накачали галлюциногенами ?

proxxit 21 августа 2018 | 21:08

kottigr1:

Для начала, хорошо, что ты согласился с тем, что бегаешь голосовать за темнейшего без всякого АК...

Жаль, что процесс излечения, таких, как ты, - нестабилен и твоя кукушка всегда может улететь, уступая место твоей белочке.

kottigr1 21 августа 2018 | 21:15

proxxit: Это Вы всё с утки разглядели, пролетая над гнездом кукушки ?

proxxit 21 августа 2018 | 21:26

kottigr1:

Видишь Лёша, как всё просто - кукушечка в момент покинула твоё, засранное перестроечным телевизором, гнёздышко...
Нда-с... Твоя Куйбышевская дурка - это что то...

kottigr1 21 августа 2018 | 21:29

proxxit: Рад что Вам нравится гостеприимство Куйбышевской дурки.. Поправляйтесь. Вы в надежных руках.

ura_123 21 августа 2018 | 20:58

proxxit: В Одессе чёрно-оранжевое волеизъявление не прокатило,чисто шашлычков пожарили и разошлись,правильно обломчик?

tuman13 21 августа 2018 | 21:20

ura_123: А это что тут за свидомое дерьмо радуется гибели людей?

ura_123 21 августа 2018 | 21:39

tuman13: Так ты не радуйся,глазки потупь в пол и пусти слезу.

v_bnd 21 августа 2018 | 21:49

tuman13: "радуется" - где ? Простая констатация факта.

dmast79 21 августа 2018 | 21:20

ura_123: А потом хохлы в котлах удивлялись - "а нас то за шо" "вместе учились" "вместе служили"... именно после Одессы миллионы россиян расстались с иллюзиями и оказались способны хладнокровно и даже с удовольствием уничтожать АТОшников.

novyrusich 21 августа 2018 | 21:59

dmast79: Грабили и убивали в Донбассе не миллионы россиян, это ты мразь клевещешь на россиян, Грабили и убивали в Донбассе несколько десятков тысяч мерзких нацистских тварей вроде тебя.
большинству этих тварей ужпеп приходится в аду платить за то что творили. У других это еще впереди. Готовься.

zztop1960 21 августа 2018 | 20:51

kottigr1: Ну и где в России её прекрасные немецкие автобаны.. !? Автобаны теперь в Польше , Хорватии , наверное благодаря Путину

pravdatut 21 августа 2018 | 21:15

proxxit: Маланка, скажи, Шаломов, Мендель легко и много лет имеют росийских, послушных овец-терпил. Когда финиш, или Китай вызволыть?.

proxxit 21 августа 2018 | 21:24

pravdatut:

Послушные Путинские овцы, в отличии от гидных и свободных, скупают новые авто, мотаются по заграницам, строят небоскрёбы, автотрассы и мосты...
Там где Русский Мир, в Крыму, в Приднестровье, в Абхазии - там Мир... Там, куда припёрлось свидомое лохлобыдло - Одесса, Донбасс - смерть и кровь.

ura_123 21 августа 2018 | 21:42

proxxit: Странно,в Краматорске и Славянске,откуда рюзъкый мир погнали ссаной метлой сейчас мир и не стреляют,впрочем как и в Одессе. В отличии от донецка и Луганска, не так ли обломчик?

protoukrop 21 августа 2018 | 20:50

Интересно, а сколько российские псевдолиберасты смогут назвать стран, которые не вмешиваются и никогда не вмешивались в дела других стран ??? А что касается главного пупа демократии - Соединенных Штатов Омерики - то вообще трудно назвать хоть одну страну в мире, в дела которой США никогда не вмешивалась.

(комментарий скрыт)

neon001 21 августа 2018 | 20:53

так может они этому рады. а то не уточняется. многие недовольные властью считают, что власть недостаточно жестока). нужно было киев брать ну итд)))

ugiazov 21 августа 2018 | 21:03

Провести опрос россиян: "Как они считают, можно ли нарушать законы".

foma55 21 августа 2018 | 21:04

А великие правители,а именно таковым себя считает Путин,всегда вмешиваются во внутренние и внешние дела других государств.

pravdatut 21 августа 2018 | 21:21

foma55: Он не великий, а подражатель старых имперских методов торможения недоразвалившейся империи.

com30 21 августа 2018 | 21:39

foma55:
//великие правители,а именно таковым себя считает //

Для таких "великих правителей" в каждой психиатрической больнице есть отдельная палата, в основном там преобладают "наполеоны", этот видимо воспринимает себя как Гитлера и Сталина в одном флаконе.

odiniznas 21 августа 2018 | 21:07

Думаю, что из этих 45%, верящих во вмешательство России, 30% это вмешательство одобряют и считают не только "традиционной работой" с "партнерами", но и особой доблестью.

edun1952 21 августа 2018 | 21:09

Не пройдет и полсрока похмелье достанет...

vadimp 21 августа 2018 | 21:20

"Почти половина россиян – 45% – считают, что Россия пытается вмешиваться во внутренние дела других государств"

И дурой бы была ежели бы не пыталась вмешиваться!
Другое дело где и как.

ivan14 21 августа 2018 | 21:27

Верно это подтверждает рисованность выборных процентов . Путчисты - Путинисты

com30 21 августа 2018 | 21:28

Что то маленький процент.
Куда делся угар "вставания с колен"?
86% Путлеровцев крымнашистов, должны быть уверены, что РФ не просто пытается, а нагло вмешивается во внутренние и внешние дела других государств, притом военным путем.

lager23 21 августа 2018 | 21:29

В принципе это нормально, но должно соответствовать возможностям, а не амбициям недоумков....

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