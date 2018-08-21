Уволен замгендиректора ракетно-космической корпорации «Энергия» Михаил Игнаткин
Об этом сообщает агентство ТАСС. Причины увольнения неизвестны. В начале августа покинул свой пост гендиректор «Энергии» Владимир Солнцев. В минувшую пятницу был задержан замруководителя Алексей Белобородов. Его арестовали; топ-менеджеру вменяют покушение на мошенничество.
Комментарии1
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cobakevich 21 августа 2018 | 21:39
Ну хватит, на пару дворцов в Европе наворовал, теперь можно и домой к семье в Испанию ...
Хорошо пристроились наши ракетчики, спутники и ракеты падают, а эти на заслуженный отдых, в родные пенаты, к семье ...
Теперь Рогозин своих племяшей насадит на освободившиеся места и все по новому кругу .