Уволен замгендиректора ракетно-космической корпорации «Энергия» Михаил Игнаткин

Об этом сообщает агентство ТАСС. Причины увольнения неизвестны. В начале августа покинул свой пост гендиректор «Энергии» Владимир Солнцев. В минувшую пятницу был задержан замруководителя Алексей Белобородов. Его арестовали; топ-менеджеру вменяют покушение на мошенничество.