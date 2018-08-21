Z Архив новостей новости
5 34 6 2156
20:31, 21 августа 2018

Свидетель по так называемому делу «Нового величия», известный как Руслан Д, отверг информацию о работе на спецслужбы

В интервью телеканалу Дождь он сказал, что не является сотрудником, агентом или осведомителем МВД, ФСБ, СК и прочих ведомств. Он добавил, что на любые другие вопросы о деле будет отвечать только после дачи показаний в суде. Ранее адвокат фигурантки дела Марии Дубовик Максим Пашков называл Руслана Д «штатным сотрудником ФСБ». По делу «Нового Величия» проходят десять человек, их обвиняют в создании экстремистского сообщества. Защита фигурантов говорит, что они стали жертвами провокации со стороны спецслужб.

Комментарии

34

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

max3446 21 августа 2018 | 20:37

а я изначально говорил, что про "провокатора фсб" придумало либеральное отребье дабы боевиков экстремистов отмазать. Но ничего, уерен сидеть будут все и долго, включая тех дамочек что выпросили себе домашний арест фейковыми болезнями

kottigr1 21 августа 2018 | 20:42

max3446: АВЫДОКАЖИТЕ, НАСТАМНЕТ, ЭТОНЕМЫ - кричал Руслан в суде и ехидно хихикал, сжимая кулак свернутый в дулю, в кармане с удостоверением..

max3446 21 августа 2018 | 20:46

kottigr1: ссылочку на скан удостоверения гражданина Руслана, в какой воинской части он служит, его звание и прочие данные?

kottigr1 21 августа 2018 | 20:53

max3446: Странно, что Вы в своем списке пропустили ещё и "снимки с американских спутников"... Нарушаете российские традиции.. !!!

lager23 21 августа 2018 | 21:09

max3446: "дружище тормознутый кремлебот", агенты не служат в В/Ч, у них не бывает званий.,.. они добровольные или по принуждению информаторы, не более того!

max3446 21 августа 2018 | 21:12

lager23: либерастня тут воет что это агент фсб. Дак вот, они военнослужащие, у них есть звания и номера частей к которым они приписаны

irinakingsize1 21 августа 2018 | 21:52

max3446: Че, портяныч, решил ветошью прикинуться. Ну ладно, лови:

\\Агент - российский гражданин, иностранный гражданин (подданный) либо лицо без гражданства, негласно сотрудничающий с органами ФСБ и выполняющий их задания по обеспечению безопасности РФ.
Внештат бывает различным.

1) Работа на доверии (доверенное лицо, информатор)
(Когда человек по личным причинам, например из высоких побуждений, начинает сотрудничать с органами госбезопасности);
2) Работа за вознаграждение (агент);
3) Работа на подписке (агент).
(На согрешившего человека у куратора лежит "оперативное дело", компромат и т.д. И в случае отказа от сотрудничества может быть пущено в работу)

Бывает и так, что для осуществления определённых оперативных ходов необходимы реальные специалисты с "чистыми" делами, люди, которые не "пробиваются по базе" ни с какого уровня. Либо люди, которые в случае "провала" своей деятельности не должны быть ассоциированы со Службой. Таких сотрудников заведомо не вносят в штатные структуры, а их дела хранятся в сейфе у непосредственного начальника.

Особенность внештата заключается в том, что дело с личными данными хранится у куратора. Во всех отчётах фигурирует только оперативный псевдоним. На учёт в отделе кадров, внештатных сотрудников не ставят.


max3446 21 августа 2018 | 21:54

irinakingsize1: либеральное отребье утверждает что это не агент, а именно сотрудник фсб, так что ваша писанина не к месту

irinakingsize1 21 августа 2018 | 21:54

irinakingsize1: >>>>>
Зарплата внештата.

Существуют различные схемы получения денежных средств на оперативные расходы. Но наличие статьи расхода в бухгалтерских ведомостях не говорит о постановке сотрудника на учёт в отделе кадров. Юридически невозможен процесс получения агентом официальной заработной платы.

Полученные внештатниками суммы вознаграждений и другие выплаты налогами не облагаются и в декларациях о доходах не указываются. Выплаты производятся в бухгалтерии по номеру контракта о конфиденциальном сотрудничестве - через куратора. Контракт, в котором указана личность сотрудника, в общей базе не хранится. Эти данные являются государственной тайной с соответствующим грифом ("Секретно", "Совершенно секретно", "Особой важности") - в зависимости от уровня оперативной игры. Данные о личности сотрудника хранятся в секретной части и предоставляются только руководителям органа, осуществляющего ОРД и уполномоченныи контролирующим органам МинФина - после официального запроса, а также органам следствия, либо любым другим организациям и лицам - но лишь после официального запроса при наличии личного согласия агента в письменной форме.

Допуск для работы с подобными документами выдаётся 3-2 формы, лица с доп. ДСП доступа к этим данным не имеют.

Псевдонимы даются не только агентам. Боевые клички и позывные ( псевдонимы) имеют практически все оперативники.\\


chernyij 21 августа 2018 | 20:44

max3446: Невиноватая я, он сам пришёл

student_ru_ru 21 августа 2018 | 20:44

max3446: а я изначально говорил,

Это хорошо, что ваша говорильня совпала с вашей говорильней.

kottigr1 21 августа 2018 | 20:47

student_ru_ru:
Кто же поверит предавшему раз...

proxxit 21 августа 2018 | 20:54

kottigr1:

Вонючее престарелое быдло хотело капитализма и добрых хозяев - хавайте, что заказывали...
Ельцинская Охранка и лагеря УФСИНа - всегда на страже капитала.

Слава Великому Ельцину за то, что загнал совковое быдло, нечаянно отвязавшееся в 1917-м, обратно в стойло.

navsegda 21 августа 2018 | 20:51

max3446: Это чмо Руслан написал устав "Нового величия" и подбил людей его подписать , он организатор и почему-то только свидетель , ну конечно он не сука )

kvam 21 августа 2018 | 20:58

navsegda: написал? подбил?
организатор?
как быстро и легко диванные аналитики раскрутки любое дело.)))
мало того, ещё и обвинение пред"явят и приговор вынесут.

max3446 21 августа 2018 | 21:02

kvam: а вот так они и править хотят, первым делом устроить геноцид и пересажать или перестрелять всех кто не разделяет их взгляды.

navsegda 21 августа 2018 | 21:04

kvam: это не аналитика , это факты

odiniznas 21 августа 2018 | 21:32

navsegda: Фу, как грубо! Товарищ Руслан - просто "сексот" - секретный сотрудник и не имеет права признавать свою принадлежность перечисленным выше ведомствам. На крайний случай ему всегда выдадут документ о том, что его уволили как раз за неделю до того, как он вошел в этот тайный кружок.

sharko_2 21 августа 2018 | 20:53

max3446

Вонючка, у тебя с правописанием - на букву "х": .

plank1957 21 августа 2018 | 20:57

max3446:
О, пригожинский троллик нарисовался.

yuriyp 21 августа 2018 | 21:25

max3446: //а я изначально говорил, что про "провокатора фсб" придумало либеральное отребье//
Так вроде как именно этот чел и написал программные документы "НВ". Чего ж он до сих пор не на нарах?...

max3446 21 августа 2018 | 21:45

yuriyp: якобы написал. не исключено что про то что он написал что-то там, такая же выдумка либерального отребья как и про провокатора фсб

tks 21 августа 2018 | 20:41

Сексот сказал, что он не сексот. Однако.

macsimus001 21 августа 2018 | 20:45

Я не я,и хата не моя)))

andromedus 21 августа 2018 | 20:49

Ok ... тогда кем же он работает? Так, для интереса.

почему ДЕТИ - во всех цивилизованных странах 18-летние считаются детьми - сидят в тюрьме по ПОКАЗАНИЯМ двух взрослых? В Европе 13-летняя школа и люди в 18-19 или даже 20 лет только школу заканчивают.

pepetz 21 августа 2018 | 20:49

"Руслан Д, отверг информацию о работе на спецслужбы"

Ну, тогда он полевой командир ИГИЛ, или провокатор из ЦРУ...

chernyij 21 августа 2018 | 21:06

pepetz: А он случайно не зелёного цвета?

plank1957 21 августа 2018 | 20:55

Пардон, не свидетель по делу "Нового величия", а сволочь по этому делу.

gregor 21 августа 2018 | 20:56

Свидетель по так называемому делу «Нового величия», известный как Руслан Д, отверг информацию о работе на спецслужбы
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
А на кого ?

bekipp 21 августа 2018 | 21:00

Он свидетель? А не эти девочки? А почему он? И чего он свидетель? Может девочки и те кто сидит свидетели, что именно он зачинщик, организатор и и главный обвиняемый. Он сам себя в свидетели записал?

lager23 21 августа 2018 | 21:04

Ну, ну....

macsimus001 21 августа 2018 | 21:07

Свидетель по так называемому делу «Нового величия», известный как Руслан Д, отверг информацию о работе на спецслужбы---------Тогда почему он свидетель,а не обвиняемый? Составил Устав организации,подбирал кадры,и т.д и т.п.Шито белыми нитками)))

vladimir_veteran 21 августа 2018 | 21:20

Так он и так попал на 150 статью УК РФ о привлечение несовершеннолетних к участию в преступлении. А сроки по этой статье хорошие!

eduard53 21 августа 2018 | 21:32

Эт что-то новенькое - а-ля-гэбнявая провокация - чисто-внештатно - из любви к опрично-заплечному искусству ...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 15 августа Поздравить…

5 262 6 8621 15.08
Kэхо москвы, праздники, день рождения, опросы, события
Блоги

SPEKTR.PRESS репортажи, интервью, мнения

Битва за Иловайск. Как четыре года назад изменился ход войны на востоке Украины — в воспоминаниях украинских солдат Спустя четыре года после битвы за Иловайск украинскому Генштабу предстоит еще многое прояснить, например, почему семьи погибших солдат были оставлены в неведении о поражении, и кто виноват в случившемся…

5 104 6 9383 20.08
Kобщество, войны, донбасс, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Идеальная Россия – это Россия, в которой нет лишних, в которой все свои, в которой прекратился этот поиск опричнины, этот поиск тех, кто опричь, то есть постоянный культ борьбы с чужими…

5 162 6 16057 17.08
#слушать 01:46:23 8читать ;смотреть $скачать 24.3 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Блоги

В Кремле отказались помиловать Олега Сенцова по просьбе его матери В администрации президента России ответили, что помиловать режиссера могут только по его собственной просьбе…

5 192 6 19210 15.08
Kсенцов, тюрьмы, рф, украина, власть, события
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Как это было 19-20 августа 1991 года Шум танков уже доносился до Кремля. Когда я ска­зал одному нашему журналисту, что это государствен­ный переворот и зачинщики за это ответят, он стал озираться по сторонам…

5 161 6 16306 19.08
Kобщество, история, путч, мнения
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Дмитрий Губерниев: Москва похорошела, она стала удобной для жизни Парки, Олимпийский гребной канал, наши стадионы, Лужники – вот мои излюбленные места, где бываю я, где бывают мои друзья…

5 76 6 7877 20.08
Kмосква, мнения
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Маргарита Симоньян: Москва становится городом, в котором я всегда хотела жить Сейчас это стал город, больше приспособленный для жизни. И, конечно, и меня, и всех, кого я знаю, просто поражает чистота…

5 106 6 11642 15.08
Kмосква, мнения
Новости

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что отказ от пенсионной реформы негативно скажется на самих же пенсионерах Об этом он сказал во время парламентско-общественных слушаний, которые проходят сейчас в Госдуме…

5 51 6 5657
Блоги

Зоя Светова журналист

Олег Сенцов: «У меня не бывает депрессии» Олег напомнил мне человека, которому предстоит тяжелая операция, но он знает, что выживет, потому что настроен на то, чтобы выжить. И, как правило, такие люди выживают…

5 51 6 8554 14.08
Kобщество, политика, мнения, сенцов, правозащита
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Россия — США: разговор слепого с глухим Извиняться и каяться в России – это признак слабости. В США, если ты этого не делаешь, значит ты убеждённый закоренелый и самый опасный преступник, и поступят с тобой по всей строгости…

5 87 6 11995 14.08
Kсша, рф, санкции, общество, политика, отношения, мнения
Блоги

+ Осенью в российских кинотеатрах покажут фильм про Крымский мост Осенью в российских кинотеатрах покажут фильм про Крымский мост Режиссёром романтической комедии стал Тигран Кеосаян, сценарий написала Маргарита Симоньян…

5 64 6 7734 10:28
8читать ;смотреть
Kкино, крым, симоньян, видео, события
Интервью Интервью

Максим Ликсутов гость: Максим Ликсутов руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

У нас увеличилось в небольшом количестве количество платных парковочных мест. Но увеличение носит точечный характер — когда людям удобно, особенно резидентам, сделать так, чтобы парковка была для всех платная, а для них бесплатная…

5 45 6 5587 20.08
#слушать 49:41 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, транспорт, москва, сетевизор, передачи
Блоги

Максим Шевченко журналист

Областной суд не вернул меня на «выборы» губернатора Правовые нормы прописаны так, чтобы их можно было успешно использовать против неугодных власти кандидатов, а то, что их как бы защищает от произвола, столь же легко обходить…

5 48 6 5930 16.08
Kправо, выборы, политика, власть, мнения
Голосование
Нынешняя власть — это наследник:
5 46 6 6048 20.08
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

На репрессии власти ответим нашей мобилизацией! Мой арест на 30 суток – очередная наглая провокация властей. Без адвоката, без достоверных доказательств меня обвинили в том, что я организовал «поджог фотографии лиц, похожих на руководителей государства и партии «Единая Россия»...

5 241 6 32399 18.08
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

11 россиян, осужденных на Украине, просят обменять их на украинцев, удерживаемых в России Как сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова, соответствующие прошения на имя президента России она получила во время посещения осужденных в  исправительных учреждениях…

5 48 6 6565 16.08
Kукраина, рф, заключенные, дипломатия, события

Популярное за неделю

Новости

Певец Валерий Меладзе попросил власти Грузии предоставить ему гражданство Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на грузинское информационное агентство GHN

5 22 6 70234
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

В России построена такая система, при которой самое выгодное, самое способствующее карьере, благосостоянию, статусу – это если ты следователь и сажаешь людей…

5 178 6 125055 18.08
#слушать 47:29 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование

«Политические процессы советской Чехословакии» (к 50-летию ввода войск стран Варшавского договора)
2967884
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 7 6 7064 19.08
Блоги

Анна Певцова HR-специалист

Глава налоговой против всех 24 июля этого года в Кемерове некие силовики похитили предпринимателя и стали угрожать. Бизнесмена заковали в наручники и надели мешок на голову. Один их присутствующих намотал на кулаки тряпки и начал бить предпринимателя, а потом пригрозил изнасилованием…

5 27 6 508315 20.08
Kналоги, бизнес, события
Блоги

+ «Марш матерей» «Марш матерей» Хроника событий, фото, видео…

5 229 6 87802 15.08
8читать ;смотреть
Kфото, видео, общество, правосудие, акции, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7201731
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3623344

Сегодня в эфире