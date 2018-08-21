Свидетель по так называемому делу «Нового величия», известный как Руслан Д, отверг информацию о работе на спецслужбы
В интервью телеканалу Дождь он сказал, что не является сотрудником, агентом или осведомителем МВД, ФСБ, СК и прочих ведомств. Он добавил, что на любые другие вопросы о деле будет отвечать только после дачи показаний в суде. Ранее адвокат фигурантки дела Марии Дубовик Максим Пашков называл Руслана Д «штатным сотрудником ФСБ». По делу «Нового Величия» проходят десять человек, их обвиняют в создании экстремистского сообщества. Защита фигурантов говорит, что они стали жертвами провокации со стороны спецслужб.
Комментарии34
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max3446 21 августа 2018 | 20:37
а я изначально говорил, что про "провокатора фсб" придумало либеральное отребье дабы боевиков экстремистов отмазать. Но ничего, уерен сидеть будут все и долго, включая тех дамочек что выпросили себе домашний арест фейковыми болезнями
kottigr1 21 августа 2018 | 20:42
max3446: АВЫДОКАЖИТЕ, НАСТАМНЕТ, ЭТОНЕМЫ - кричал Руслан в суде и ехидно хихикал, сжимая кулак свернутый в дулю, в кармане с удостоверением..
max3446 21 августа 2018 | 20:46
kottigr1: ссылочку на скан удостоверения гражданина Руслана, в какой воинской части он служит, его звание и прочие данные?
kottigr1 21 августа 2018 | 20:53
max3446: Странно, что Вы в своем списке пропустили ещё и "снимки с американских спутников"... Нарушаете российские традиции.. !!!
lager23 21 августа 2018 | 21:09
max3446: "дружище тормознутый кремлебот", агенты не служат в В/Ч, у них не бывает званий.,.. они добровольные или по принуждению информаторы, не более того!
max3446 21 августа 2018 | 21:12
lager23: либерастня тут воет что это агент фсб. Дак вот, они военнослужащие, у них есть звания и номера частей к которым они приписаны
irinakingsize1 21 августа 2018 | 21:52
max3446: Че, портяныч, решил ветошью прикинуться. Ну ладно, лови:
\\Агент - российский гражданин, иностранный гражданин (подданный) либо лицо без гражданства, негласно сотрудничающий с органами ФСБ и выполняющий их задания по обеспечению безопасности РФ.
Внештат бывает различным.
1) Работа на доверии (доверенное лицо, информатор)
(Когда человек по личным причинам, например из высоких побуждений, начинает сотрудничать с органами госбезопасности);
2) Работа за вознаграждение (агент);
3) Работа на подписке (агент).
(На согрешившего человека у куратора лежит "оперативное дело", компромат и т.д. И в случае отказа от сотрудничества может быть пущено в работу)
Бывает и так, что для осуществления определённых оперативных ходов необходимы реальные специалисты с "чистыми" делами, люди, которые не "пробиваются по базе" ни с какого уровня. Либо люди, которые в случае "провала" своей деятельности не должны быть ассоциированы со Службой. Таких сотрудников заведомо не вносят в штатные структуры, а их дела хранятся в сейфе у непосредственного начальника.
Особенность внештата заключается в том, что дело с личными данными хранится у куратора. Во всех отчётах фигурирует только оперативный псевдоним. На учёт в отделе кадров, внештатных сотрудников не ставят.
max3446 21 августа 2018 | 21:54
irinakingsize1: либеральное отребье утверждает что это не агент, а именно сотрудник фсб, так что ваша писанина не к месту
irinakingsize1 21 августа 2018 | 21:54
irinakingsize1: >>>>>
Зарплата внештата.
Существуют различные схемы получения денежных средств на оперативные расходы. Но наличие статьи расхода в бухгалтерских ведомостях не говорит о постановке сотрудника на учёт в отделе кадров. Юридически невозможен процесс получения агентом официальной заработной платы.
Полученные внештатниками суммы вознаграждений и другие выплаты налогами не облагаются и в декларациях о доходах не указываются. Выплаты производятся в бухгалтерии по номеру контракта о конфиденциальном сотрудничестве - через куратора. Контракт, в котором указана личность сотрудника, в общей базе не хранится. Эти данные являются государственной тайной с соответствующим грифом ("Секретно", "Совершенно секретно", "Особой важности") - в зависимости от уровня оперативной игры. Данные о личности сотрудника хранятся в секретной части и предоставляются только руководителям органа, осуществляющего ОРД и уполномоченныи контролирующим органам МинФина - после официального запроса, а также органам следствия, либо любым другим организациям и лицам - но лишь после официального запроса при наличии личного согласия агента в письменной форме.
Допуск для работы с подобными документами выдаётся 3-2 формы, лица с доп. ДСП доступа к этим данным не имеют.
Псевдонимы даются не только агентам. Боевые клички и позывные ( псевдонимы) имеют практически все оперативники.\\
chernyij 21 августа 2018 | 20:44
max3446: Невиноватая я, он сам пришёл
student_ru_ru 21 августа 2018 | 20:44
max3446: а я изначально говорил,
Это хорошо, что ваша говорильня совпала с вашей говорильней.
kottigr1 21 августа 2018 | 20:47
student_ru_ru:
Кто же поверит предавшему раз...
proxxit 21 августа 2018 | 20:54
kottigr1:
Вонючее престарелое быдло хотело капитализма и добрых хозяев - хавайте, что заказывали...
Ельцинская Охранка и лагеря УФСИНа - всегда на страже капитала.
Слава Великому Ельцину за то, что загнал совковое быдло, нечаянно отвязавшееся в 1917-м, обратно в стойло.
navsegda 21 августа 2018 | 20:51
max3446: Это чмо Руслан написал устав "Нового величия" и подбил людей его подписать , он организатор и почему-то только свидетель , ну конечно он не сука )
kvam 21 августа 2018 | 20:58
navsegda: написал? подбил?
организатор?
как быстро и легко диванные аналитики раскрутки любое дело.)))
мало того, ещё и обвинение пред"явят и приговор вынесут.
max3446 21 августа 2018 | 21:02
kvam: а вот так они и править хотят, первым делом устроить геноцид и пересажать или перестрелять всех кто не разделяет их взгляды.
navsegda 21 августа 2018 | 21:04
kvam: это не аналитика , это факты
odiniznas 21 августа 2018 | 21:32
navsegda: Фу, как грубо! Товарищ Руслан - просто "сексот" - секретный сотрудник и не имеет права признавать свою принадлежность перечисленным выше ведомствам. На крайний случай ему всегда выдадут документ о том, что его уволили как раз за неделю до того, как он вошел в этот тайный кружок.
sharko_2 21 августа 2018 | 20:53
max3446
Вонючка, у тебя с правописанием - на букву "х": .
plank1957 21 августа 2018 | 20:57
max3446:
О, пригожинский троллик нарисовался.
yuriyp 21 августа 2018 | 21:25
max3446: //а я изначально говорил, что про "провокатора фсб" придумало либеральное отребье//
Так вроде как именно этот чел и написал программные документы "НВ". Чего ж он до сих пор не на нарах?...
max3446 21 августа 2018 | 21:45
yuriyp: якобы написал. не исключено что про то что он написал что-то там, такая же выдумка либерального отребья как и про провокатора фсб
tks 21 августа 2018 | 20:41
Сексот сказал, что он не сексот. Однако.
macsimus001 21 августа 2018 | 20:45
Я не я,и хата не моя)))
andromedus 21 августа 2018 | 20:49
Ok ... тогда кем же он работает? Так, для интереса.
почему ДЕТИ - во всех цивилизованных странах 18-летние считаются детьми - сидят в тюрьме по ПОКАЗАНИЯМ двух взрослых? В Европе 13-летняя школа и люди в 18-19 или даже 20 лет только школу заканчивают.
pepetz 21 августа 2018 | 20:49
"Руслан Д, отверг информацию о работе на спецслужбы"
Ну, тогда он полевой командир ИГИЛ, или провокатор из ЦРУ...
chernyij 21 августа 2018 | 21:06
pepetz: А он случайно не зелёного цвета?
plank1957 21 августа 2018 | 20:55
Пардон, не свидетель по делу "Нового величия", а сволочь по этому делу.
gregor 21 августа 2018 | 20:56
Свидетель по так называемому делу «Нового величия», известный как Руслан Д, отверг информацию о работе на спецслужбы
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А на кого ?
bekipp 21 августа 2018 | 21:00
Он свидетель? А не эти девочки? А почему он? И чего он свидетель? Может девочки и те кто сидит свидетели, что именно он зачинщик, организатор и и главный обвиняемый. Он сам себя в свидетели записал?
lager23 21 августа 2018 | 21:04
Ну, ну....
macsimus001 21 августа 2018 | 21:07
Свидетель по так называемому делу «Нового величия», известный как Руслан Д, отверг информацию о работе на спецслужбы---------Тогда почему он свидетель,а не обвиняемый? Составил Устав организации,подбирал кадры,и т.д и т.п.Шито белыми нитками)))
vladimir_veteran 21 августа 2018 | 21:20
Так он и так попал на 150 статью УК РФ о привлечение несовершеннолетних к участию в преступлении. А сроки по этой статье хорошие!
eduard53 21 августа 2018 | 21:32
Эт что-то новенькое - а-ля-гэбнявая провокация - чисто-внештатно - из любви к опрично-заплечному искусству ...