Не менее пяти человек пострадали в результате аварии с участием пассажирского поезда в испанской провинции Малага
Состав столкнулся с грузовиком, — сообщает агентство ТАСС. Уточняется, что поезд следовал в Севилью. Причины аварии пока неизвестны.
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Состав столкнулся с грузовиком, — сообщает агентство ТАСС. Уточняется, что поезд следовал в Севилью. Причины аварии пока неизвестны.
Битва за Иловайск. Как четыре года назад изменился ход войны на востоке Украины — в воспоминаниях украинских солдат Спустя четыре года после битвы за Иловайск украинскому Генштабу предстоит еще многое прояснить, например, почему семьи погибших солдат были оставлены в неведении о поражении, и кто виноват в случившемся…
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