Десять задержанных на акции в поддержку Олега Сенцова в Москве доставлены в отделение полиции по Басманному району
Об этом сообщает проект ОВД-Инфо. Один из задержанных, Константин Котов, рассказал, что полиция действовала грубо, причину задержания участникам не объяснили. Акция на Чистых прудах была приурочена к сотому дню голодовки украинского режиссера, отбывающего наказание в российской колонии. Как отмечает Новая газета, всего участвовали около тридцати человек. Сменяя друг друга, они держали плакаты с требованием освободить политических заключенных.
Комментарии11
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piterjanis 21 августа 2018 | 20:38
Политических? А причем здесь Сенцов?
navsegda 21 августа 2018 | 20:47
piterjanis: а при чём здесь суд ?
piterjanis 21 августа 2018 | 20:49
navsegda: где в статье про суд?
liquidsky__ 21 августа 2018 | 21:17
piterjanis: За поддержку террориста им надо впаять нехилые сроки. Еще бы за игил помитинговать вышли, гниды.
ugiazov 21 августа 2018 | 20:40
Да как они посмели! Какие-то... Эй, Росгвардия!!!
xoxloparasha 21 августа 2018 | 20:48
ugiazov: Много чести для этих тридцати ушлепков ! Два конных казака и акция превратится в какакцию !)
proxxit 21 августа 2018 | 20:41
Адепты анального питания поддержали сменщика Надии...
venezianez49 21 августа 2018 | 20:43
Архинеобходимо начать немедленную подготовку пикетов к двухсотому дню голодовки.
Надо мобилизовать всю прогрессивную общественность, чтобы в следующий юбилей вышло по крайней мере шестьдесят человек - только в этом случае власть по-настоящему испугается.
klink 21 августа 2018 | 20:46
Акция была согласована с властью?
zukus 21 августа 2018 | 21:00
В акции участвовало около тридцати человек, а задержали почему-то только десять. Меня терзают смутные сомнения, потому что я не верю, что остальные двадцать ушли, отстреливаясь от Россгвардии, проходными дворами. Так почему же их не задержали вместе с теми десятью???!!!
tuman13 21 августа 2018 | 21:12
zukus: Так не ожидали такую массовость, и не подготовились. А потом либералы такие юркие и скользские....