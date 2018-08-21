Десять задержанных на акции в поддержку Олега Сенцова в Москве доставлены в отделение полиции по Басманному району

Об этом сообщает проект ОВД-Инфо. Один из задержанных, Константин Котов, рассказал, что полиция действовала грубо, причину задержания участникам не объяснили. Акция на Чистых прудах была приурочена к сотому дню голодовки украинского режиссера, отбывающего наказание в российской колонии. Как отмечает Новая газета, всего участвовали около тридцати человек. Сменяя друг друга, они держали плакаты с требованием освободить политических заключенных.