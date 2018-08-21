Теннисистка Мария Шарапова вернулась в список самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes

Он опубликован на сайте журнала. Шарапова заняла пятое место – издание оценило ее годовой доход в десять с половиной миллионов долларов. Теннисистка регулярно попадала в рейтинг Forbes, начиная с две тысячи пятого года, однако в прошлом году не вошла в список из-за того, что ее доходы стали падать после допингового скандала. Возглавляет рейтинг третий год подряд теннисистка Серена Уильямс, на втором месте ее датская коллега Каролина Возняцки. Как отмечает Forbes, из десяти женщин в списке, восемь – теннисистки.