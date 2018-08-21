Губернатор Курской области предложил предприятиям региона сделать выходным днем предстоящий четверг – 23 августа
Это связано с 75-летием победы на Курской дуге, — пишет агентство ТАСС. Как сказал губернатор, два дня будут идти праздничные мероприятия, посвященные знаменательной дате в истории государства. Он считает, что сотрудников необходимо отпустить на празднование. 23 августа в Курске, в частности, пройдет парад.
Комментарии2
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vinidbi 21 августа 2018 | 20:20
В принципе это правильно!!!
grashupfer 21 августа 2018 | 20:20
Этот тупица с таким же правом может устроить парад в честь хоть бы и Октавиана Августа 23 августа. Мало ль, может быть и тот когда-то до тех краёв дошастал. Какгрицца - хлеба и зрелищщ!)