Губернатор Курской области предложил предприятиям региона сделать выходным днем предстоящий четверг – 23 августа

Это связано с 75-летием победы на Курской дуге, — пишет агентство ТАСС. Как сказал губернатор, два дня будут идти праздничные мероприятия, посвященные знаменательной дате в истории государства. Он считает, что сотрудников необходимо отпустить на празднование. 23 августа в Курске, в частности, пройдет парад.