Пресненская межрайонная прокуратура отказалась расследовать дело о снятии статьи из августовского номера Forbes

Соответствующий ответ направлен журналистам издания, — сообщает газета «Ведомости». В прокуратуре пояснили, что проверка нарушений закона о СМИ не относится к ее компетенции, поэтому материалы направлены в профильное ведомство – в Роскомнадзор. Шеф-редактор Forbes Николай Мазурин подтвердил эту информацию. Из августовского номера журнала была снята статья о братьях Магомедовых. После этого сотрудники редакции обратились в прокуратуру.