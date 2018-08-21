Владимир Путин учредил медаль за строительство Крымского моста

На изготовление потратят 30 миллионов рублей из резервного фонда. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на соответствующее распоряжение президента. В тексте говорится, что награда будет вручаться как российским гражданам, так и иностранцам, которые внесли значительный вклад в сооружение объекта.