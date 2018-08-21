Владимир Путин учредил медаль за строительство Крымского моста
На изготовление потратят 30 миллионов рублей из резервного фонда. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на соответствующее распоряжение президента. В тексте говорится, что награда будет вручаться как российским гражданам, так и иностранцам, которые внесли значительный вклад в сооружение объекта.
Комментарии15
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i_c_e 21 августа 2018 | 20:07
Я скажу — зачем мне орден?
Я согласен на медаль!
danko1 21 августа 2018 | 20:10
i_c_e: А своему подельнику Ротенбергу, который в 2 раза увеличил первоначальную сметную стоимость строительства моста, наверное, орден даст.
Хотя за такое в нормальной стране уголовный срок с конфискацией дают.
blinorozhiy_chmo 21 августа 2018 | 20:16
О как бандеровские отродье тут взбесилось! ;-D
Значит хорошая медаль!!! Нужная, почетная.
Взвойте, отпрыски мрази шухевича!!!!!!!!!! )))))
pons 21 августа 2018 | 20:21
blinorozhiy_chmo: посмотрим, будут ли награждённые её носить. и как долго. кто и когда первый вернёт или продаст нумизматам
xoxloparasha 21 августа 2018 | 20:21
blinorozhiy_chmo: Это они от зависти ,Сисян навальный им кроме пустых обещаний ничего дать не может , вот они и рвут себе пердаки !)
edyunia 21 августа 2018 | 20:24
blinorozhiy_chmo: \\Значит хорошая медаль!!!\\
А деньгами-то со всеми рабатягами рассчитались. Или им медалями выдадут?
tv_victim 21 августа 2018 | 20:07
"После дождичка, в четверг
Дам еще медальку сверх...
Только ты уж постарайся,
Чтоб народ меня не сверг"...
Л. Филатов. "Про Федота-стрельца"...
kottigr1 21 августа 2018 | 20:08
27—28% людей в России живет без канализации, то есть как бы вообще без туалетов.
Председатель Счётной палаты Российской Федерации Голикова: В трети российских медицинских организаций нет водопровода и канализации.
Почти в трех тысячах российских школ отсутствует канализация. В 260 нет отапливаемых туалетов, — сообщила глава Минобрнауки Ольга Васильева.
Может гению российской современности учредить в РФ ещё и орден "Герой строительства сортиров" ?.. Тем более это связано с безопасностью страны.. Скоро негде станет мочить террористов.
novyrusich 21 августа 2018 | 20:09
30 миллионов это экономно.
Но иносранцев подводить не нужно.
за участие в строительстве
того объекта иносранец может сесть.
Все-таки санкции.
Против 7 голландских фирм участвовавших в строительстве уже ведется следствие.
Семь нидерландских компаний заподозрены в том, что они в нарушение санкций Евросоюза участвовали в строительстве моста из России в аннексированный украинский полуостров Крым через Керченский пролив. Генеральная прокуратура Нидерландов в пятницу, 4 мая, подтвердила, что эти фирмы находятся под следствием.
eduard53 21 августа 2018 | 20:18
Похоже, на очереди - ордена-медали за масштабные распилы-откаты ...
cobakevich 21 августа 2018 | 20:18
Похоже Ротенбергу откатов не хватило ...
Теперь на медальках будет зарабатывать...
Кто б мог подумать - обычный тренеришка по дзюдо, каких тысячи с зарплатой в 15 000 руб, а как умело скрывал свои достоинства , он и строитель и дорожник и .... хрен знает кто , лишь бы миллиардами воровать.
smart2002 21 августа 2018 | 20:20
Тому, кто 4 цены освоил?
sovapoliarnaia 21 августа 2018 | 20:21
Весело они там живут,в своём зазеркалье. Побрякушки друг другу вешают. А народопоголовье оплачивает этот банкет.
basel812 21 августа 2018 | 20:21
25 июля 1942 года оккупанты ввели памятный знак "Krimschild" «Крымский щит».
21 августа 2018 года другие оккупанты ввели «Крымский мост».
kapkina 21 августа 2018 | 20:24
Этот орден придеться присуждать секретными указами - а то сразу в санкционный список и привет хамону и пармезану.