Москва сделает выводы в связи с заявлением Microsoft о попытке российских хакеров вмешаться в выборы в США
Об этом заявляет МИД нашей страны. Как говорится в сообщении ведомства, крупной международной компании, которая давно и успешно работает на российском рынке, пришлось участвовать в захватившей Вашингтон «охоте на ведьм».
Комментарии9
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dmast79 21 августа 2018 | 20:06
Давно пора! Запретить легальную Винду - теперь только пиратские!
kottigr1 21 августа 2018 | 20:11
dmast79:
На международных биржах резко пошла вверх капитализация "Чебурашки"...
opiatnovyi63 21 августа 2018 | 20:24
kottigr1: Опять все виноваты , но только не РФ с воровской властью у руля!
novyrusich 21 августа 2018 | 20:15
dmast79: хакеров прикажут расстрелять.
Потому как для России остаться без Майкрософт все равно, что обосраться.
Это Израиль может себе позволить Майкрософт нагибать.
А Россию Майкрософт так нагнет......
дурачок, пиратский софт тем хорош, что фирма за него не отвечает.
завтра у тебя компьютер вырубится и ты сможешь только горько плакать.
kara 21 августа 2018 | 20:08
А обновляться можно? А то напишут обновление и станет компьютер кирпичем
novyrusich 21 августа 2018 | 20:23
kara: Не то что обновлять, но и в интернет заходить не рекомендуется.
Интел давно вставочку в свои чипы сделал.
danko1 21 августа 2018 | 20:13
А почему Кремль себя ведьмами назвал?
Чертями было бы вернее.
andy66 21 августа 2018 | 20:14
а представляете если Мелкософт обидится по-настоящему, и все копии винды в РФ перестанут работать в одночасье? ))) даже те единичные, что куплены легально?
bervalano 21 августа 2018 | 20:15
Мы им покажем кузькиного отца!