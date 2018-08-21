На акции в поддержку Олега Сенцова в центре Москвы задержаны, по разным данным, от семи до десяти человек

Как сообщает сайт МБХ-медиа, их везут в ОВД по Басманному району. Новая газета отмечает, что в общей сложности на акцию пришли около тридцати человек. Некоторые из них держали плакаты в поддержку осужденного в России украинского режиссера, они сменяли друг друга. Причину задержания участникам акции не объяснили. Один из тех, кто доставлен в отделение – Константин Котов, рассказал проекту ОВД-Инфо, что задержание происходило в грубой форме. Акция на Чистых прудах была приурочена сотому дню голодовки Олега Сенцова.