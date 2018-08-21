На акции в поддержку Олега Сенцова в центре Москвы задержаны, по разным данным, от семи до десяти человек
Как сообщает сайт МБХ-медиа, их везут в ОВД по Басманному району. Новая газета отмечает, что в общей сложности на акцию пришли около тридцати человек. Некоторые из них держали плакаты в поддержку осужденного в России украинского режиссера, они сменяли друг друга. Причину задержания участникам акции не объяснили. Один из тех, кто доставлен в отделение – Константин Котов, рассказал проекту ОВД-Инфо, что задержание происходило в грубой форме. Акция на Чистых прудах была приурочена сотому дню голодовки Олега Сенцова.
Комментарии5
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blinorozhiy_chmo 21 августа 2018 | 20:10
Есть одна омерзительная забава у омерзительных бандитов-бандеровцев - это голодовка по-бандеровски. Омерзительнейшая забава )))
xoxloparasha 21 августа 2018 | 20:11
blinorozhiy_chmo: Предлагаю поменять Сенцова на ....Савченко ! А когда через год Сенцова посадят ,поменять обратно ! Будет налажен регулярный обмен героями Украины ,это гуманно и весело !)
patrikk_1 21 августа 2018 | 20:16
Как сообщает сайт МБХ-медиа, их везут в ОВД по Басманному району...
...в сторону Лабытнанги?
max3446 21 августа 2018 | 20:22
На одном из самых непримиримо-пропагандистских украинских телеканалов вышел потрясающе правдивый сюжет, посвящённый рекордной убыли населения в границах бывшей УССР.
«С момента распада Союза украинцев стало меньше на 10 миллионов», — говорится в сюжете телеканала «1+1». «И это только официальные данные, поскольку с даты последней переписи населения прошло 18 лет. Украинцы рискуют стать первой нацией в мире, которая может исчезнуть полностью».
С 21 августа ТСН (новостная программа телеканала «1+1» — прим. РВ) начинает спецпроект Ольги Василевской, которая не только подсчитала, сколько людей сейчас населяет Украину, но и наглядно проиллюстрировала, почему украинцев становится так мало.
ОЛЬГА ВАСИЛЕВСКАЯ, корреспондент: «Ты не один, нас 52 миллиона. Помните такую социальную рекламу на “1+1“? Когда её запустили, мне было 8 лет. Я гордилась своей большой густонаселённой страной. Теперь мне 33, я работаю на “1+1”, но нас теперь всего 42 миллиона. Мы первая нация в мире, которая может исчезнуть полностью.
Вдумайтесь в цифру: за 25 лет — минус 10 миллионов украинцев. Это целая Швеция, Греция или Португалия. Это в 2,5 раза больше, чем во время голодомора (так называемого голодомора, голод тогда охватил ряд регионов СССР — прим. РВ). Это даже больше, чем было убито во время Второй мировой войны.
max3446 21 августа 2018 | 20:24
На сто родившихся — сто сорок умерших. За год умирает столько, сколько живёт в Хмельницком, Сумах или Черновцах. Каждый день уходят из жизни полторы тысячи украинцев.
Тысяча умирает из-за инфарктов, более двухсот забирает рак, восемнадцать человек совершают самоубийства, а тринадцать погибают в ДТП. К этой, и так страшной статистике присоединилась и война. Ежедневно гибнут по 3 украинских воина.
Каждый шестой украинец умирает в трудоспособном возрасте. В среднем мужчины доживают до 62 лет, а женщины до 74. Это на 20 лет меньше, чем в Европе. И тут есть прямая связь с достатком.
Товарищи, учтите, это плоды творения такой же антироссийской оппозиционной либреастни что в России пытается во власть пролезть