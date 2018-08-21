Часть Тульской области осталась без электричества из-за непогоды
В зону отключения попали около 1700 домов в нескольких районах, кроме того, после грозы в Туле затоплены центральные улицы, — сообщает «Интерфакс». Кроме того, более 20 тысяч человек из-за непогоды остаются без электричества в Карелии.
Комментарии2
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kryimzdick 21 августа 2018 | 19:52
Там вообще жизни нет
aleksandr39 21 августа 2018 | 20:03
Ополченцы начали процесс образования ТНР ( Тульская Народная Республика ) ну как в Донбассе .