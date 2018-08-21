Банк «Авангард» восстановил работу сервисов после крупного сбоя
Технические неисправности были связаны с повреждением оптоволоконных кабелей, — сообщает агентство ТАСС . Сбой затронул работу сайта, интернет-банка и другие сервисы.
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Технические неисправности были связаны с повреждением оптоволоконных кабелей, — сообщает агентство ТАСС . Сбой затронул работу сайта, интернет-банка и другие сервисы.
Битва за Иловайск. Как четыре года назад изменился ход войны на востоке Украины — в воспоминаниях украинских солдат Спустя четыре года после битвы за Иловайск украинскому Генштабу предстоит еще многое прояснить, например, почему семьи погибших солдат были оставлены в неведении о поражении, и кто виноват в случившемся…
Комментарии1
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a_111111 21 августа 2018 | 19:53
Гусары резервных линий не делают?!