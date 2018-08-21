На Чистых прудах в Москве полиция задержала семерых участников акции в поддержку Олега Сенцова

По данным Новой газеты задержано семь человек, по информации ОВД-Инфо – десять. Новая газета отмечает, что в общей сложности на акцию пришли около 30 человек, они держали плакаты с требованием освободить украинского режиссера. Задержанных повезли в отделение для составления протокола.