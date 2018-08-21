На Чистых прудах в Москве полиция задержала семерых участников акции в поддержку Олега Сенцова
По данным Новой газеты задержано семь человек, по информации ОВД-Инфо – десять. Новая газета отмечает, что в общей сложности на акцию пришли около 30 человек, они держали плакаты с требованием освободить украинского режиссера. Задержанных повезли в отделение для составления протокола.
Комментарии10
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andreyoo 21 августа 2018 | 19:37
Сенцов голодает 100 дней. Если до сих пор жив, значит его жизнь вне опасности.
А вот на Удальцова всем плевать. За него переживать заказа не было.
patrikk_1 21 августа 2018 | 19:51
Новая газета отмечает, что в общей сложности на акцию пришли около 30 человек, они держали плакаты с требованием освободить украинского режиссера...
Надо их судить по статье 205. часть 1. "Содействие террористической деятельности".
koltak76_ 21 августа 2018 | 19:59
patrikk_1: полиция задержала семерых участников акции в поддержку Олега Сенцова..
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Ты прав, Крыса! Достали эти все агенты Госдепа! Правильные патриоты прошения телами выкладывают! Кто не с нами - тот экстремист!!
romashka__ 21 августа 2018 | 19:55
Надо находить людей, которые могли бы повлиять на неадекватных людей в Кремле, и прекратить издевательство России над Украиной.
Санкций США недостаточно. Меркель должна препятствовать появлению Путина на свадьбе Шредера. Это же какой-то маразм. И его надо прекратить.
kara 21 августа 2018 | 20:00
romashka__: а в чем издевательство?они обнулили страну вернули в средневековье ещё и лужей в стойло загоют.
mavviomi 21 августа 2018 | 19:42
Есть еще в России порядочные люди, но как их мало!
andreyoo 21 августа 2018 | 19:53
mavviomi: Есть еще в России порядочные люди...
-- А я бы поинтересовался, почему эти порядочные люди стали столь активно выступать в поддержку Сенцова только сейчас? А раньше на Сенцова им было плевать, заказ был на Савченко. А Сенцов же уже сидел.
А сейчас на им плевать на тех, за кого якобы голодает Сенцов. Почему? Потому что заказаны не они, а именно Сенцов?
И на Удальцова заказов не поступало, пусть сдохнет?
Да, Удальцов мужик своеобразный. Но по-крайней мере честный в этом своеобразии.
koltak76_ 21 августа 2018 | 19:47
Полицейские все больше и больше превращаются в полицаев!!
parasuk_ 21 августа 2018 | 19:49
Теперь на 15 суток паршивцев. Чтоб знали впредь как украинских террористов поддерживать :)
max3446 21 августа 2018 | 19:59
в общей сложности на акцию пришли около 30 человек... укнылое убогое зрелище. все уже поняли что никакой голодовки и в помине нет, какол тупо врет. кстати смотрел у Анатолия Шария отрезки из якобы фильма что террорист снял. Это просто худший фильм в истории, более убого я никогда не видел и не увижу. Это даже фильмом назвать нельзя. студент первокурсник режиссерского факультета лучше снимет