Жюри присяжных по делу Пола Манафорта достигли консенсуса по семнадцати из восемнадцати пунктов обвинения
Об этом пишет New York Times. Федеральный судья поручил присяжным продолжить обсуждение и попытаться найти решение по последнему пункту, — сообщает агентство Reuters. Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Манафорт находится под арестом по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, связанному с его лоббистской деятельностью.
Комментарии10
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kara 21 августа 2018 | 19:46
А листик с "подсказкой" у присяжных есть?
А как они вынесут "правильное" решение?
patrikk_1 21 августа 2018 | 19:55
Жюри присяжных по делу Пола Манафорта достигли консенсуса по семнадцати из восемнадцати пунктов обвинения...
Тянет на пожизненное.
dmitry35 21 августа 2018 | 20:17
patrikk_1: Консенсус - это только согласие и единодушие, а вот виновен или не виновен - это две большие разницы. Чего так оживились злопыхатели?
stepashka 21 августа 2018 | 19:52
Да не жюри, а суд присяжных или состав присяжных. Жюри это в спорте
magna_tab 21 августа 2018 | 19:54
Манафорту согласно американскому законодательству грозит более 300 лет тюрьмы!
compare 21 августа 2018 | 20:04
magna_tab: счастливый! сколько раз выйдет на пенсию,за это время!
yasnovilyashi 21 августа 2018 | 20:10
magna_tab:
Если признают все 18 пунктов обвинения, то грозит 305 лет заключения. На сколько тянут признанные семнадцать пунктов, не знаю. Думаю, что тоже до конца жизни хватит.
koltak76_ 21 августа 2018 | 19:57
Жюри - агенты Госдепа и русофобы!
yasnovilyashi 21 августа 2018 | 20:13
koltak76_:
На этот раз пьной калинкой-малинкой Маши Захаровой не отделаешься. Тут должны Жириновский с Симоньян совместно порычать.
compare 21 августа 2018 | 20:02
мужчина маленько потерял берега,вот и будет "отдыхать" от забот гражданских..самого Лаки Лучано,в свое время за налоги,определили,а этого шпака-два пальца во влаге...