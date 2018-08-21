Жюри присяжных по делу Пола Манафорта достигли консенсуса по семнадцати из восемнадцати пунктов обвинения...

Об этом пишет New York Times. Федеральный судья поручил присяжным продолжить обсуждение и попытаться найти решение по последнему пункту, — сообщает агентство Reuters. Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Манафорт находится под арестом по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, связанному с его лоббистской деятельностью.