Экс-глава РЖД Владимир Якунин получил немецкую рабочую визу

Об этом сообщает Deutsche Welle. Как пишет издание, один из приближенных российского президента, который находится под санкциями, оформил т.н. «голубую карту». Это электронное удостоверение, которое дает право на проживание и работу в стране. Информацию подтвердили в министерстве иностранных дел ФРГ. Как отмечает Deutsche Welle, за оформлением такой визы, как правило, следует получение вида на жительство. В Берлине несколько лет назад был зарегистрирован институт «Диалог цивилизаций», сооснователем которой является Владимир Якунин.