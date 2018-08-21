Экс-глава РЖД Владимир Якунин получил немецкую рабочую визу
Об этом сообщает Deutsche Welle. Как пишет издание, один из приближенных российского президента, который находится под санкциями, оформил т.н. «голубую карту». Это электронное удостоверение, которое дает право на проживание и работу в стране. Информацию подтвердили в министерстве иностранных дел ФРГ. Как отмечает Deutsche Welle, за оформлением такой визы, как правило, следует получение вида на жительство. В Берлине несколько лет назад был зарегистрирован институт «Диалог цивилизаций», сооснователем которой является Владимир Якунин.
Комментарии26
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trans 21 августа 2018 | 19:12
Так и лезут на Запад путинские патриоты. А народы все про скрепы и патриотизм....
semia 21 августа 2018 | 19:14
Шредера нам,Якунина -им. Обмен кадрами.Если что,то хана немецким железным дорогам! Потырит все!
idshoohov 21 августа 2018 | 19:37
semia:
Так вот для чего Путин встречался с Меркель
danko1 21 августа 2018 | 19:44
idshoohov: Не просто же так он глухари вкушает вместе с Якуниным, который закрыл на него уголовное дело о хищении 200 млн. дол. из питерского бюджета в 90-х, будучи тогда генералом КГБ.
У Путина на всех приближенных имеются папочки с компроматом.
И только у Якунина есть досье на Путина, поэтому тот единственному ему позволил отойти от дел и сбежать с награбленным на Запад.
andreyoo 21 августа 2018 | 19:32
trans: Ты лучше задумайся, не зрада ли это. Он же ж под санкциями.
polsan 21 августа 2018 | 19:39
andreyoo: .....он не под санкциями. )) Ты бы хоть поинтересовался прежде чем писать. ))
andreyoo 21 августа 2018 | 20:00
polsan: он не под санкциями. )) Ты бы хоть поинтересовался...
--- Ой! Ну ведущими специалистами по санкциям у нас считаются местные либералы.
Я прочитал в тексте новости он не под санкциями. "один из приближенных российского президента, который находится под санкциями, оформил т.н. «голубую карту»". и поверил.
Вот, блин, впервые за много лет рискнул довериться либералам и опять накололся!
novyrusich 21 августа 2018 | 19:46
andreyoo: пигорок, в европейский санкционный список бывший руководитель РЖД не входит.
У США и ЕС разные списки.
оне так развлекаются и независимость демонстрируют.
ты васю дрючишь, говорит Трамп, а я вову. И все довольны.
Никто без дрючка не остался.
vezdehod 21 августа 2018 | 19:42
Паровоз Якунина прибыл на конечный пункт - Германский "тупик".
bmrt 21 августа 2018 | 19:51
trans: просю пардону: "путриотизьм" не имеет отношения к патриотизму...
ura_123 21 августа 2018 | 19:14
Поедет мыть за гейропейцами ватерклозеты?
;-)
nns33 21 августа 2018 | 19:18
ura_123: Юра,он инвестировал в экономику Германии большую сумму и сразу стал нужен. Запад тоже не брезгует ,если разговор о деньгах.
ura_123 21 августа 2018 | 19:52
nns33: Я правильно понял,инвестировал в экономику Германии? Не в православную рассеюшку,а именно в Германию?
nns33 21 августа 2018 | 20:03
ura_123: Именно так! Запасной "аэродромчик".
oneoretwo 21 августа 2018 | 19:19
...сыровато становится в трюмах галеры...
kp6ic 21 августа 2018 | 19:20
да уж. даже шубохранилище на заставило тут остаться.
yralez 21 августа 2018 | 19:21
Нет таких виз в Европу и США, которые бы не взяли чекисты.
zkotor 21 августа 2018 | 19:23
вовина банда грабит в расейских прериях и спокойно отбывает на ПМЖ в метрополию за бугор при полном пох...ме расеянских терпил, которым и на собственную жизнь похоже наплевать и на жизнь своих детей
leonln1970 21 августа 2018 | 19:25
остарбайтер унтерменш в немецком плену на чужбине....
a_111111 21 августа 2018 | 19:25
Ну и хрен с ней , с Германией....Не жалко
fresh_breeze 21 августа 2018 | 19:26
Nothing personal, it's just business. )))
chubuk 21 августа 2018 | 19:27
Будет там Родиной торговать, а если нет - отключат от банков.
waytothesun 21 августа 2018 | 19:40
ввх, он же предатель, где новичок?
abuvgrobu 21 августа 2018 | 19:44
Как же так-то, Вова ?! А родину кто любить будет, за которую ты так топил, мразёныш вороватый ?
askol2016 21 августа 2018 | 19:51
Шубохранилище переезжает!..
nikolaitschi 21 августа 2018 | 20:02
Познакомим мир с достижениями железнодорожной цивилизации.Какой только повод не выдумают, чтобы смыться!