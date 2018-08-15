Европейский университет в Петербурге, который восстановил образовательную лицензию, отложил начало приемной кампании

Рособрнадзор полторы недели печатает нужный документ.

Европейский Университет планировал приступить к набору студентов сегодня. Для этого все было готово, на сайте ВУЗа осталось лишь опубликовать даты, правила приема и все необходимые документы для заявок на поступление. Однако Университет до сих пор не получил оригинал лицензии Рособрнадзора. И это несмотря на то, что приказ о том, что лицензия предоставлена, в ведомстве подписали еще 10 августа. Без оригинала документа ВУЗ не имеет права объявить приемную кампанию, объяснила «Эху Москвы» руководитель аппарата ректора Алла Самолетова

После того, как ВУЗ получит оригинал лицензии станет известно, по каким именно образовательным программам он будет вести прием. Также там пока воздержались назвать количество студентов, которые начнут учебу. Европейский университет лишили лицензии на образовательную деятельность в прошлом году по иску Рособрнадзора. ВУЗ пытался оспорить решение в суде, но не смог. После неоднократных обращений новую лицензию ему выдали лишь на позапрошлой неделе.

Учебный год в Европейском Университете в любом случае намерены начать 1 октября.