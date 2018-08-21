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19:08, 21 августа 2018

Три человека пострадали из-за падения строительных лесов на Дворцовой площади в Петербурге

По предварительным данным, среди тех, кто получил травмы, есть иностранец – предположительно, итальянец, — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По меньшей мере, одного человека госпитализировали. Иностранец ехать в больницу отказался. На месте происшествия выставлено оцепление. По данным МЧС, строительные леса рухнули со здания арки главного штаба из-за сильного ветра.

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