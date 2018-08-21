На Чистых прудах в эти минуты проходит акция в поддержку Олега Сенцова

Об этом сообщает «Новая газета». Участники вышли с плакатами «Россия и Украина, отпустите политзеков» и «Спасите жизнь». Сегодня сотый день голодовки украинского режиссера, который отбывает наказание в российской колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.