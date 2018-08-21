На Чистых прудах в эти минуты проходит акция в поддержку Олега Сенцова
Об этом сообщает «Новая газета». Участники вышли с плакатами «Россия и Украина, отпустите политзеков» и «Спасите жизнь». Сегодня сотый день голодовки украинского режиссера, который отбывает наказание в российской колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.
Комментарии5
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max3446 21 августа 2018 | 19:13
психи из местного диспансера сбежали или их просто санитары выпустили освежиться?
xoxloparasha 21 августа 2018 | 19:14
Колбасу, сало и клизмы с лаврушкой принесли !? Тут давеча , когда мутинговали за экстремисток из "Нового величия " сектанты с игрушками приходили !)))
Кстати, если Быков - " Я же мать !" не пришел , то акция как бе ,не считается !)))
glotov 21 августа 2018 | 19:22
"Политзеки" - это шутка, что ли?
abuvgrobu 21 августа 2018 | 19:29
На Чистых прудах в эти минуты проходит акция в поддержку Олега Сенцова
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Что, демонстративно на камеры сало в помойку выбрасывают, а затем, когда все отвернутся, достают его и с аппетитом жрут ?..
malorus_kiev150 21 августа 2018 | 19:56
Где ОМОН?! Спит, что ли?
Почему их до сих пор не отдубасили?