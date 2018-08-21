Вячеслав Володин отказался комментировать расследование Фонда борьбы с коррупцией
Отвечая на соответствующий вопрос журналиста газеты «Коммерсантъ» , спикер Госдумы сказал, что имеет право не давать ответы на вопросы про свою личную жизнь. На прошлой неделе Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, в котором говорилось, что 82-летняя мать Володина Лидия Барабанова владеет квартирой в элитном комплексе и недавно зарегистрировала очередную компанию с уставным капиталом 10 миллионов рублей.
Комментарии36
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ansata 21 августа 2018 | 19:11
Ни фига, Славик. Про твою жизнь никчемную никто и не спрашивает, а спрашивают тебя несколько о ином.
lenin3 21 августа 2018 | 19:32
ansata: надо было вместо микрофона паяльник Володину сувать.И в убийстве Кеннеди сознался бы...
danko1 21 августа 2018 | 19:34
ansata: Этот наглец, сравнивший Россию с Путиным, чем унизил остальных россиян, давно и сам перепутал личное и государственное, считая себя вправе грабить Россию и нищее население.
Наглость правящей банды зашкаливает.
vezdehod 21 августа 2018 | 19:39
Это называется - Привет семье и - хрен Володин положил на такие вопросы.
semia 21 августа 2018 | 19:11
82 летняя мать миллиардерша чиновника Володина-это личная жизнь?
semia 21 августа 2018 | 19:16
Прямо не личная жизнь у Володина,а сказка...
norgemann 21 августа 2018 | 19:31
semia: Пару дней назад сам Венедиктов защищал Володина, типа не запрещается законом чтобы мать чиновника была миллиардером.
sim202_ 21 августа 2018 | 19:12
Ярд туда, ярд сюда...
Личная жизнь, чо...
ugiazov 21 августа 2018 | 19:12
Вцивилизованых странах в таком случае имеют право уйти в отставку. А Володина колом не выгонишь.
philanthrop 21 августа 2018 | 19:20
ugiazov: В цивилизованных странах он был бы под следствием.
jetsam 21 августа 2018 | 19:13
@недвижомости у меня, практически, нет@ (с) Пехтин.
nns33 21 августа 2018 | 19:22
jetsam: Пехтин объяснил,что его сын учился и работал. На заработанные денежки обзавёлся недвижимостью. Интересно,российские студенты,которые работают,так умеют?
jetsam 21 августа 2018 | 19:31
nns33: сам пехтин значился владельцем.
а чего там сын (тем паче- амер налоговая показала, что он только убытки нес)
- фиолетово. главное - "практически нет".
parasuk_ 21 августа 2018 | 19:14
Это правильно. Лучше сразу брать визжащего навального за ухо и тащить в суд. А потом, после показательной порки, хомячки будут долго зализывать свербящую задницу своего зеленорожего хозяина :)
oneoretwo 21 августа 2018 | 19:16
...какие могу быть, к.е.м., "комментарии", когда "на кармане с поличным взяли" при свидетелях ?...
ed10075 21 августа 2018 | 19:16
Молчит, чтобы не уронить достоинство. Которого нет.
begly_ 21 августа 2018 | 19:21
Коментировать фантазии каждого болтунишки из навальнинских фондов?, боллее чем странно. Уголовные дела за клевету заводить пора бы уже.
tanber 21 августа 2018 | 20:01
begly_: Вы это серьезно!?То есть мамашка миллиардерша это фантазии!? Почему кажется что у него еще и в гараже этой мамашки тонн десять деньжюлек припрятано на черный день! А он может быть и близок!
grashupfer 21 августа 2018 | 19:21
Не, володин, ты прав, конечно, что считаешь население своей страны стадом вечножующего напуганного быдла, ничерта кроме своего помоечного стойла не видавшим, но, всегда помни о том светлом дне, когда затопчет тебя это стадо, володин. Свирепо затопчет.
kryimzdick 21 августа 2018 | 19:58
grashupfer: Володин успеет отлинять на острова
grashupfer 21 августа 2018 | 20:07
kryimzdick: И подохнет там с голоду. Без квартиры и без мамы)
Ну а ежли без шуток, то, надеюсь, что у умудрившихся слинять, там-то и начнётся по-настоящщему "весёлая" жизнь в виде стрёмных экспонатов коррупционного экспорта)
yralez 21 августа 2018 | 19:24
Воровство дело не только личное, но и государственное.
Не всякий к нему способен.
abuvgrobu 21 августа 2018 | 19:27
А чего там комментировать ?! Вор он и есть вор, двуличная мерзкая крыса..
dennik 21 августа 2018 | 19:28
Что сказать мне про бабло
Вы товарисчи, никто!
Есть жилплощадь у маман
Хватит зырить в мой карман ... :-)))))
eduard53 21 августа 2018 | 19:32
Кабы спикер госдурки не был "голубым воришкой", он давно бы уже засудил навальнят.
А его гордый отказ от комментов явно не тянет на отпор клеветникам ...
buva53 21 августа 2018 | 19:35
Героически промолчал гомо...сапиенс))
kosmicheskiy_svin 21 августа 2018 | 19:40
))) А давай, Славик, будим различать твои личные бабки от напизжeнных тобой государственных, тех, которых теперь пенсильванам на харч не хватает))))
tks 21 августа 2018 | 20:03
kosmicheskiy_svin: Надеюсь, опер со следаком различат на пару.
erdel24 21 августа 2018 | 19:41
Обмолвившись про "свою личную жизнь", туповатый карьерист сам проболтался, кому на самом деле всё это принадлежит.
abidas 21 августа 2018 | 19:44
Предпринимательский дар - это необъяснимое чудо
Может взять и появиться на ровном месте в 82 года или так же внезапно,
если муж, например, становится градоначальником
и зовут его, случайно, Юрий Михайлович ...
hz6691 21 августа 2018 | 19:46
"Не путай личную шерсть с государственной".
brezhneput 21 августа 2018 | 19:46
Истинный путинский патриот)
ed10075 21 августа 2018 | 19:47
А что комментировать, если нечего комментировать. Ну украл Ну коррупционер.
timber_head 21 августа 2018 | 19:57
Вспоминается старый советский фильм "Рафферти": "Вы имеете право не давать показания, но это поставит крест на Вашей политической карьере". А в России такие отказы только обеспечивают карьеру. А что? "Ничё не сказал, свой в доску, надежный". Прикиньте, Володин бы заложил себя? Это ж сколько жирных и не очень жоп на самых верхах почувствовали, что дело пахнет жаренным - раз себя заложил, так уж их... Он бы до утра не дожил, этот Володин.
koltak76_ 21 августа 2018 | 20:05
Честному Человеку, Патриоту своей Родины и Слуге Народа оправдываться не к лицу!
На колени, быдло!! Прошения телами надо выкладывать, а не цифрами!
Моя мама - талантливый бизнесмен и честный человек!
Квартирка за 230 млн. в центре Москвы - это мелочь!
Люблю Россию! Мы за Мир! Крым - наш!
tks 21 августа 2018 | 20:13
Мерзопакость.