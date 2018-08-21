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19:04, 21 августа 2018

Вячеслав Володин отказался комментировать расследование Фонда борьбы с коррупцией

Отвечая на соответствующий вопрос журналиста газеты «Коммерсантъ» , спикер Госдумы сказал, что имеет право не давать ответы на вопросы про свою личную жизнь. На прошлой неделе Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, в котором говорилось, что 82-летняя мать Володина Лидия Барабанова владеет квартирой в элитном комплексе и недавно зарегистрировала очередную компанию с уставным капиталом 10 миллионов рублей.

Комментарии

36

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ansata 21 августа 2018 | 19:11

Ни фига, Славик. Про твою жизнь никчемную никто и не спрашивает, а спрашивают тебя несколько о ином.

lenin3 21 августа 2018 | 19:32

ansata: надо было вместо микрофона паяльник Володину сувать.И в убийстве Кеннеди сознался бы...

danko1 21 августа 2018 | 19:34

ansata: Этот наглец, сравнивший Россию с Путиным, чем унизил остальных россиян, давно и сам перепутал личное и государственное, считая себя вправе грабить Россию и нищее население.
Наглость правящей банды зашкаливает.

vezdehod 21 августа 2018 | 19:39

Это называется - Привет семье и - хрен Володин положил на такие вопросы.

semia 21 августа 2018 | 19:11

82 летняя мать миллиардерша чиновника Володина-это личная жизнь?

semia 21 августа 2018 | 19:16

Прямо не личная жизнь у Володина,а сказка...

norgemann 21 августа 2018 | 19:31

semia: Пару дней назад сам Венедиктов защищал Володина, типа не запрещается законом чтобы мать чиновника была миллиардером.

sim202_ 21 августа 2018 | 19:12

Ярд туда, ярд сюда...
Личная жизнь, чо...

ugiazov 21 августа 2018 | 19:12

Вцивилизованых странах в таком случае имеют право уйти в отставку. А Володина колом не выгонишь.

philanthrop 21 августа 2018 | 19:20

ugiazov: В цивилизованных странах он был бы под следствием.

jetsam 21 августа 2018 | 19:13

@недвижомости у меня, практически, нет@ (с) Пехтин.

nns33 21 августа 2018 | 19:22

jetsam: Пехтин объяснил,что его сын учился и работал. На заработанные денежки обзавёлся недвижимостью. Интересно,российские студенты,которые работают,так умеют?

jetsam 21 августа 2018 | 19:31

nns33: сам пехтин значился владельцем.
а чего там сын (тем паче- амер налоговая показала, что он только убытки нес)
- фиолетово. главное - "практически нет".

parasuk_ 21 августа 2018 | 19:14

Это правильно. Лучше сразу брать визжащего навального за ухо и тащить в суд. А потом, после показательной порки, хомячки будут долго зализывать свербящую задницу своего зеленорожего хозяина :)

oneoretwo 21 августа 2018 | 19:16

...какие могу быть, к.е.м., "комментарии", когда "на кармане с поличным взяли" при свидетелях ?...

ed10075 21 августа 2018 | 19:16

Молчит, чтобы не уронить достоинство. Которого нет.

begly_ 21 августа 2018 | 19:21

Коментировать фантазии каждого болтунишки из навальнинских фондов?, боллее чем странно. Уголовные дела за клевету заводить пора бы уже.

tanber 21 августа 2018 | 20:01

begly_: Вы это серьезно!?То есть мамашка миллиардерша это фантазии!? Почему кажется что у него еще и в гараже этой мамашки тонн десять деньжюлек припрятано на черный день! А он может быть и близок!

grashupfer 21 августа 2018 | 19:21

Не, володин, ты прав, конечно, что считаешь население своей страны стадом вечножующего напуганного быдла, ничерта кроме своего помоечного стойла не видавшим, но, всегда помни о том светлом дне, когда затопчет тебя это стадо, володин. Свирепо затопчет.

kryimzdick 21 августа 2018 | 19:58

grashupfer: Володин успеет отлинять на острова

grashupfer 21 августа 2018 | 20:07

kryimzdick: И подохнет там с голоду. Без квартиры и без мамы)

Ну а ежли без шуток, то, надеюсь, что у умудрившихся слинять, там-то и начнётся по-настоящщему "весёлая" жизнь в виде стрёмных экспонатов коррупционного экспорта)

yralez 21 августа 2018 | 19:24

Воровство дело не только личное, но и государственное.
Не всякий к нему способен.

abuvgrobu 21 августа 2018 | 19:27

А чего там комментировать ?! Вор он и есть вор, двуличная мерзкая крыса..

dennik 21 августа 2018 | 19:28

Что сказать мне про бабло
Вы товарисчи, никто!
Есть жилплощадь у маман
Хватит зырить в мой карман ... :-)))))

eduard53 21 августа 2018 | 19:32

Кабы спикер госдурки не был "голубым воришкой", он давно бы уже засудил навальнят.
А его гордый отказ от комментов явно не тянет на отпор клеветникам ...

buva53 21 августа 2018 | 19:35

Героически промолчал гомо...сапиенс))

kosmicheskiy_svin 21 августа 2018 | 19:40

))) А давай, Славик, будим различать твои личные бабки от напизжeнных тобой государственных, тех, которых теперь пенсильванам на харч не хватает))))

tks 21 августа 2018 | 20:03

kosmicheskiy_svin: Надеюсь, опер со следаком различат на пару.

erdel24 21 августа 2018 | 19:41

Обмолвившись про "свою личную жизнь", туповатый карьерист сам проболтался, кому на самом деле всё это принадлежит.

abidas 21 августа 2018 | 19:44

Предпринимательский дар - это необъяснимое чудо
Может взять и появиться на ровном месте в 82 года или так же внезапно,
если муж, например, становится градоначальником
и зовут его, случайно, Юрий Михайлович ...

hz6691 21 августа 2018 | 19:46

"Не путай личную шерсть с государственной".

brezhneput 21 августа 2018 | 19:46

Истинный путинский патриот)

ed10075 21 августа 2018 | 19:47

А что комментировать, если нечего комментировать. Ну украл Ну коррупционер.

timber_head 21 августа 2018 | 19:57

Вспоминается старый советский фильм "Рафферти": "Вы имеете право не давать показания, но это поставит крест на Вашей политической карьере". А в России такие отказы только обеспечивают карьеру. А что? "Ничё не сказал, свой в доску, надежный". Прикиньте, Володин бы заложил себя? Это ж сколько жирных и не очень жоп на самых верхах почувствовали, что дело пахнет жаренным - раз себя заложил, так уж их... Он бы до утра не дожил, этот Володин.

(комментарий скрыт)

koltak76_ 21 августа 2018 | 20:05

Честному Человеку, Патриоту своей Родины и Слуге Народа оправдываться не к лицу!
На колени, быдло!! Прошения телами надо выкладывать, а не цифрами!
Моя мама - талантливый бизнесмен и честный человек!
Квартирка за 230 млн. в центре Москвы - это мелочь!
Люблю Россию! Мы за Мир! Крым - наш!

tks 21 августа 2018 | 20:13

Мерзопакость.

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