Вячеслав Володин отказался комментировать расследование Фонда борьбы с коррупцией
Отвечая на соответствующий вопрос журналиста газеты Коммерсант, спикер Госдумы сказал, что имеет право не давать ответы на вопросы про свою личную жизнь. На прошлой неделе Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, в котором говорилось, что 82-летняя мать Володина Лидия Барабанова владеет квартирой в элитном комплексе и недавно зарегистрировала очередную компанию с уставным капиталом 10 миллионов рублей.
Комментарии4
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novyrusich 21 августа 2018 | 19:11
Володин врет, спикер Госдумы не имеет право не давать ответы на вопросы про свою личную жизнь. Потому как он не частный человек а как бы государственный деятель. И его личная жизнь представляет общественный интерес.
bayardsartoris 21 августа 2018 | 19:12
...а разве кто-то думал, чтобы он рассказал про то, как он смог заработать те самые бабки, которые он никогда бы не смог заработать???
ugiazov 21 августа 2018 | 19:25
В цивилизованых странах в таком случае имеют право уйти в отставку. А Володина колом не выгонишь.
zkotor 21 августа 2018 | 19:25
грабёж страны с применением служебного положения - личная жизнь оккупантов трофейщиков